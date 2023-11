Pareho ba ang Walmart Plus at Sam's Club Plus?

Sa mundo ng retail, ang Walmart at Sam's Club ay dalawang kilalang pangalan na naging kasingkahulugan ng abot-kayang pamimili. Parehong nag-aalok ng membership program, Walmart Plus at Sam's Club Plus, na nagbibigay ng mga eksklusibong benepisyo sa kanilang mga tapat na customer. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang dalawang programang ito ay hindi pareho, sa kabila ng kanilang pagkakatulad.

Ano ang Walmart Plus?

Ang Walmart Plus ay isang serbisyong nakabatay sa subscription na inaalok ng Walmart, isa sa pinakamalaking retail chain sa mundo. Para sa buwanan o taunang bayad, ang mga miyembro ay magkakaroon ng access sa isang hanay ng mga perks, kabilang ang walang limitasyong libreng paghahatid sa mga karapat-dapat na item, mga diskwento sa gasolina, at ang kaginhawahan ng mobile scan-and-go shopping. Nilalayon ng Walmart Plus na pahusayin ang karanasan sa pamimili para sa mga customer nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang kaginhawahan at halaga.

Ano ang Sam's Club Plus?

Ang Sam's Club Plus, sa kabilang banda, ay isang membership program na inaalok ng Sam's Club, isang warehouse club na pag-aari ng Walmart. Sa taunang bayad, ang mga miyembro ay nakakakuha ng access sa iba't ibang mga benepisyo, tulad ng maagang oras ng pamimili, mga cash reward sa mga kwalipikadong pagbili, libreng pagpapadala sa karamihan ng mga online na item, at karagdagang mga diskwento sa mga piling serbisyo. Ang Sam's Club Plus ay idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng maramihang mamimili at maliliit na may-ari ng negosyo, na nag-aalok sa kanila ng makabuluhang pagtitipid at mga eksklusibong perk.

Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng Walmart Plus at Sam's Club Plus?

Habang ang parehong mga programa ay nag-aalok ng mga benepisyo sa kanilang mga miyembro, may mga kapansin-pansing pagkakaiba sa pagitan ng Walmart Plus at Sam's Club Plus. Nakatuon ang Walmart Plus sa pagbibigay ng kaginhawahan at pang-araw-araw na mahahalagang bagay sa mga customer nito, na may matinding diin sa mga libreng opsyon sa paghahatid. Sa kabilang banda, ang Sam's Club Plus ay nagta-target ng maramihang mamimili at maliliit na may-ari ng negosyo, na nag-aalok sa kanila ng access sa isang malawak na hanay ng mga produkto sa mas malalaking dami sa may diskwentong presyo.

Bilang konklusyon, ang Walmart Plus at Sam's Club Plus ay maaaring magbahagi ng mga pagkakatulad bilang mga membership program na inaalok ng Walmart, ngunit tumutugon ang mga ito sa iba't ibang pangangailangan ng customer. Nilalayon ng Walmart Plus na magbigay ng kaginhawahan at halaga sa mga pang-araw-araw na mamimili, habang ang Sam's Club Plus ay nagta-target ng maramihang mamimili at may-ari ng maliliit na negosyo. Anuman ang program na pipiliin mo, parehong nag-aalok ng mga eksklusibong benepisyo na magpapahusay sa iyong karanasan sa pamimili.