Mas malaki ba si Walmart kaysa sa Amazon?

Mas Malaki ba ang Walmart kaysa sa Amazon?

Sa mundo ng mga retail na higante, dalawang pangalan ang namumukod-tangi: Walmart at Amazon. Binago ng dalawang kumpanya ang paraan ng pamimili namin, ngunit pagdating sa manipis na laki, alin ang kukuha ng korona? Suriin natin ang mga numero at tingnan kung sino ang nangunguna.

Ang Labanan ng mga Titans

Ang Walmart, na itinatag noong 1962 ni Sam Walton, ay matagal nang nangingibabaw na puwersa sa industriya ng tingi. Sa malawak nitong network ng mga pisikal na tindahan, mabilis na naging pangalan ng sambahayan ang kumpanya. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, ang Amazon ay lumitaw bilang isang mabigat na katunggali, na nakakagambala sa tradisyonal na tingi sa online na pamilihan at mga makabagong serbisyo nito.

Sukat ng mga bagay

Kapag inihambing ang laki ng mga higanteng retail na ito, mahalagang isaalang-alang ang iba't ibang salik. Sa mga tuntunin ng kita, nangunguna pa rin ang Walmart. Noong 2020, nag-ulat ang kumpanya ng nakakabigla na $559 bilyon na kita, na ginagawa itong pinakamalaking retailer sa mundo. Ang Amazon, sa kabilang banda, ay nag-ulat ng $386 bilyon na kita sa parehong panahon.

Gayunpaman, ang kita lamang ay hindi nagsasabi ng buong kuwento. Ang market capitalization ng Amazon, na kumakatawan sa kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi nito, ay nalampasan ang Walmart noong 2015. Noong 2021, ang market cap ng Amazon ay nasa humigit-kumulang $1.7 trilyon, habang ang Walmart ay humigit-kumulang $400 bilyon. Ipinahihiwatig nito na ang mga mamumuhunan ay nakikita ang Amazon bilang may mas malaking potensyal na paglago at halaga sa hinaharap.

FAQ

Q: Ano ang kita?

Ang kita ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng pera na nabuo ng isang kumpanya mula sa mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo.

Q: Ano ang market capitalization?

Ang market capitalization, kadalasang tinutukoy bilang market cap, ay ang kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng kumpanya. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasalukuyang presyo ng bahagi sa bilang ng mga natitirang bahagi.

T: May online bang presensya ba ang Walmart?

Oo, gumawa ng makabuluhang pamumuhunan ang Walmart sa mga operasyong e-commerce nito upang makipagkumpitensya sa Amazon. Nag-aalok ang kumpanya ng online na pamimili at pinalawak ang mga serbisyo sa paghahatid at pag-pickup nito.

Q: Ang Amazon ba ay may mga pisikal na tindahan?

Habang nagsimula ang Amazon bilang isang online marketplace, nakipagsapalaran din ito sa pisikal na retail. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng mga tindahan ng Amazon Go, Amazon Books, at nakuha ang Whole Foods Market noong 2017.

Sa konklusyon

Habang ang Walmart ay naghahari pa rin sa mga tuntunin ng kita, ang market capitalization ng Amazon at online na pangingibabaw ay nagpapahiwatig ng potensyal nito para sa paglago sa hinaharap. Ang parehong mga kumpanya ay patuloy na nagbabago at umangkop sa nagbabagong tanawin ng tingi, na tinitiyak na ang labanan para sa retail supremacy ay nananatiling mabangis.