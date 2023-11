Ang bakunang Pfizer ba ay hindi na awtorisado sa US?

Hindi na ba Awtorisado ang Pfizer Vaccine sa US?

Sa isang kamakailang pag-unlad, ang mga tsismis ay kumakalat sa mga platform ng social media at sa iba't ibang mga online na forum, na nagmumungkahi na ang Pfizer-BioNTech COVID-19 na bakuna ay hindi na awtorisado para sa paggamit sa Estados Unidos. Ang mga paghahabol na ito ay nagdulot ng kalituhan at pag-aalala sa mga indibidwal na nakatanggap o nagpaplanong tumanggap ng bakuna. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang mga tsismis na ito ay ganap na hindi totoo. Ang bakunang Pfizer ay nananatiling ganap na awtorisado at naaprubahan para magamit sa US.

Ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine ay binigyan ng Emergency Use Authorization (EUA) ng US Food and Drug Administration (FDA) noong Disyembre 2020. Ang EUA na ito ay nagbibigay-daan para sa pamamahagi at pangangasiwa ng bakuna sa panahon ng mga emerhensiya sa kalusugan ng publiko, tulad ng patuloy na Pandemya ng covid-19. Ang bakunang Pfizer ay napatunayang napakabisa sa pagpigil sa COVID-19 at sumailalim sa mahigpit na pagsusuri at pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan at pagiging epektibo nito.

FAQ:

Q: Ano ang Emergency Use Authorization (EUA)?

A: Ang EUA ay isang mekanismo ng regulasyon na nagpapahintulot sa FDA na pangasiwaan ang pagkakaroon at paggamit ng mga produktong medikal, gaya ng mga bakuna, sa panahon ng mga emerhensiya sa kalusugan ng publiko. Tinitiyak nito na ang mga produkto ay nakakatugon sa ilang pamantayan para sa kaligtasan at pagiging epektibo.

Q: Binawi o nasuspinde ba ang bakuna sa Pfizer?

A: Hindi, ang bakunang Pfizer ay hindi binawi o sinuspinde. Pinahintulutan pa rin itong gamitin sa US at patuloy na ibinibigay sa mga karapat-dapat na indibidwal.

Q: Saan nagmula ang mga tsismis?

A: Ang pinagmulan ng mga tsismis na ito ay hindi malinaw, ngunit ang maling impormasyon ay madaling kumalat sa mga platform ng social media at mga online na forum. Mahalagang umasa sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, tulad ng mga opisyal na ahensya ng kalusugan ng pamahalaan, para sa tumpak na impormasyon.

T: Dapat ba akong mag-alala tungkol sa kaligtasan ng bakunang Pfizer?

A: Hindi, walang dahilan para sa pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng bakunang Pfizer. Ito ay sumailalim sa malawak na pagsubok at pagsubaybay upang matiyak ang kaligtasan at pagiging epektibo nito. Patuloy na sinusubaybayan ng FDA at iba pang mga regulatory body ang profile ng kaligtasan ng bakuna.

Sa konklusyon, ang mga tsismis na nagmumungkahi na ang Pfizer-BioNTech COVID-19 na bakuna ay hindi na awtorisado sa US ay ganap na mali. Ang bakuna ay nananatiling ganap na awtorisado at naaprubahan para sa paggamit, at ang mga indibidwal ay dapat umasa sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan para sa tumpak na impormasyon tungkol sa mga bakunang COVID-19. Ang pagbabakuna ay nananatiling isang mahalagang kasangkapan sa paglaban sa pandemya at pagprotekta sa kalusugan ng publiko.