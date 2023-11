Mas mabuti ba ang bagong bakuna sa shingles kaysa sa lumang bakuna sa shingles?

Sa mga nakalipas na taon, isang bagong bakuna sa shingles ang ipinakilala sa merkado, na nagdulot ng debate sa mga medikal na propesyonal at mga pasyente. Ang tanong sa isip ng lahat ay kung ang bagong bakunang ito ay tunay na nakahihigit sa hinalinhan nito. Suriin natin ang mga detalye at tuklasin ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa.

Ang lumang shingles vaccine, na kilala bilang Zostavax, ay ginagamit mula noong 2006. Ito ay epektibo sa pagbabawas ng panganib ng shingles ng humigit-kumulang 51% at post-herpetic neuralgia (isang masakit na komplikasyon ng shingles) ng 67%. Gayunpaman, mayroon itong ilang mga limitasyon. Ang Zostavax ay isang live na bakuna, ibig sabihin ay naglalaman ito ng mahinang anyo ng virus. Dahil dito, hindi ito angkop para sa mga indibidwal na may mahinang immune system, gaya ng mga sumasailalim sa paggamot sa kanser o mga tatanggap ng organ transplant.

Ipasok ang bagong bakuna sa shingles, Shingrix, na inaprubahan ng US Food and Drug Administration (FDA) noong 2017. Ipinagmamalaki ng Shingrix ang kahanga-hangang rate ng pagiging epektibo na higit sa 90% sa pag-iwas sa shingles at post-herpetic neuralgia. Hindi tulad ng hinalinhan nito, ang Shingrix ay isang non-live na bakuna, na ginagawa itong ligtas para sa mga indibidwal na may nakompromisong immune system.

FAQ:

T: Paano gumagana ang bagong bakuna sa shingles?

A: Ang Shingrix ay isang recombinant na bakuna, ibig sabihin ay naglalaman lamang ito ng isang partikular na protina mula sa varicella-zoster virus. Pinasisigla ng protina na ito ang immune system upang makagawa ng malakas na tugon laban sa virus, na pumipigil sa mga shingles.

T: Sino ang dapat makakuha ng bagong bakuna sa shingles?

A: Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang Shingrix para sa mga nasa hustong gulang na 50 taong gulang at mas matanda, kahit na dati silang nakatanggap ng Zostavax.

Q: May side effect ba?

A: Tulad ng anumang bakuna, ang Shingrix ay maaaring magdulot ng banayad na epekto gaya ng pananakit sa lugar ng iniksyon, pananakit ng kalamnan, at pagkapagod. Ang mga sintomas na ito ay kadalasang nalulutas sa loob ng ilang araw at isang senyales na ang immune system ay tumutugon sa bakuna.

Sa konklusyon, ang bagong bakuna sa shingles, Shingrix, ay lumilitaw na isang makabuluhang pagpapabuti sa lumang bakuna, ang Zostavax. Sa mas mataas na rate ng pagiging epektibo nito at hindi live na komposisyon, nag-aalok ang Shingrix ng mas ligtas at mas epektibong opsyon para maiwasan ang mga shingle at mga komplikasyon nito. Kung nasa loob ka ng inirekumendang pangkat ng edad, ang pagkonsulta sa iyong healthcare provider tungkol sa pagpapabakuna ng Shingrix ay isang matalinong desisyon upang protektahan ang iyong sarili mula sa masakit at potensyal na nakakapanghinang kondisyong ito.