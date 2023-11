By

Ang mga bagong shingle ba ay mas mahusay kaysa sa luma?

Sa mga nakalipas na taon, isang bagong bakuna sa shingles ang ipinakilala, na nag-udyok ng debate sa mga medikal na propesyonal at mga pasyente. Ang mga shingles, na kilala rin bilang herpes zoster, ay isang masakit na impeksyon sa viral na dulot ng varicella-zoster virus, ang parehong virus na nagdudulot ng bulutong-tubig. Nakakaapekto ito sa milyun-milyong tao sa buong mundo, lalo na sa mga nasa edad na 50. Ang pagpapakilala ng isang bagong bakuna ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa pagiging epektibo nito kumpara sa luma.

Ang lumang shingles vaccine, na kilala bilang Zostavax, ay unang inaprubahan noong 2006. Isa itong live attenuated vaccine, ibig sabihin, naglalaman ito ng mahinang anyo ng virus. Bagama't epektibo ito sa pagbabawas ng panganib ng shingles ng humigit-kumulang 51%, ang pagiging epektibo nito ay humina sa paglipas ng panahon, na humahantong sa pagbuo ng isang bagong bakuna.

Ang bagong bakuna sa shingles, na tinatawag na Shingrix, ay inaprubahan ng FDA noong 2017. Hindi tulad ng Zostavax, ang Shingrix ay isang non-live na bakuna, ibig sabihin ay hindi ito naglalaman ng anumang live na virus. Sa halip, naglalaman ito ng protina na tumutulong na palakasin ang tugon ng immune system sa varicella-zoster virus. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang Shingrix ay higit sa 90% na epektibo sa pagpigil sa mga shingles at mga komplikasyon nito.

FAQ:

Q: Sino ang dapat magpabakuna sa shingles?

A: Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na ang mga nasa hustong gulang na 50 taong gulang at mas matanda ay dapat magpabakuna sa shingles, hindi alintana kung mayroon na silang shingles dati.

T: Ilang dosis ng bagong bakuna sa shingles ang kailangan?

A: Ang bagong bakuna sa shingles, Shingrix, ay ibinibigay sa dalawang dosis. Ang pangalawang dosis ay ibinibigay 2 hanggang 6 na buwan pagkatapos ng unang dosis.

Q: Mayroon bang anumang mga side effect ng bagong bakuna sa shingles?

A: Tulad ng anumang bakuna, ang bagong bakuna sa shingles ay maaaring magdulot ng mga side effect. Ang pinakakaraniwang side effect ay kinabibilangan ng pananakit, pamumula, o pamamaga sa lugar ng iniksyon, pati na rin ang pananakit ng kalamnan, pagkapagod, at pananakit ng ulo. Ang mga side effect na ito ay kadalasang banayad at kusang nawawala sa loob ng ilang araw.

Sa konklusyon, ang bagong bakuna sa shingles, Shingrix, ay nagpakita na mas epektibo sa pagpigil sa shingles kumpara sa lumang bakuna, Zostavax. Ang non-live formulation at mataas na efficacy nito ay ginagawa itong isang ginustong pagpipilian para sa mga nasa hustong gulang na 50 at mas matanda. Gayunpaman, palaging inirerekomenda na kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan upang matukoy ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos batay sa mga indibidwal na kondisyon ng kalusugan at kasaysayan ng medikal.