Sulit bang Bilhin ang Google Nest Hub?

Sa pagpasok natin sa kapaskuhan, maraming tao ang nag-iisip kung ang Google Nest Hub ay magandang bilhin pa rin sa kasalukuyang estado nito. Sa nakalipas na taon, mas marami ang nag-aalis ng feature kaysa sa mga karagdagan para sa Nest Hub at Hub Max. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagbabagong ito, marami pa ring dahilan kung bakit dapat isaalang-alang ang Nest Hub.

Isa sa mga pangunahing dahilan para bilhin ang Nest Hub ay ang functionality nito bilang music streaming device at Google Home controller. Kung pangunahing naghahanap ka ng device na makakapag-play ng musika at makakakontrol sa iyong mga smart home device, isang magandang opsyon ang Nest Hub, lalo na kapag may diskwento ito.

Ang 2nd-gen Nest Hub mula 2021, karaniwang nagkakahalaga ng $99.99, ay kasalukuyang available sa halagang $49.99. Nag-aalok ito ng lahat ng mahahalagang feature at madaling matutupad ang iyong streaming ng musika at mga pangangailangan sa smart home control. Ang 2019 Nest Hub Max, sa kabilang banda, ay nagkakahalaga ng $129 mula $229 at nag-aalok ng mas mahuhusay na speaker, camera, mas malaking screen, at karagdagang functionality tulad ng palaging on-on na orasan at paminsan-minsang pag-playback ng video.

Gayunpaman, ang isang alalahanin ay hindi nagbigay ang Google ng makabuluhang mga update o inihayag ang hinaharap ng Assistant para sa Nest Hub. Ang Smart Display UI ay nanatiling hindi nagbabago, at may kakulangan ng inobasyon o mga bagong feature kumpara sa iba pang katulad na device sa merkado.

Higit pa rito, may mga reklamo tungkol sa pagiging "dumber" ng Assistant sa paglipas ng panahon sa halip na mapabuti. Ang kasalukuyang focus ng Google ay tila nasa $499 Pixel Tablet, ngunit ang Nest Hub ay mayroon pa ring lugar sa merkado dahil sa mas mababang presyo nito at affordability.

Bagama't malabong maglabas ang Google ng bagong Nest Hub na pinapagana ng Fuchsia anumang oras, mahalaga para sa kanila na i-upgrade ang Assistant para gawin itong mas nakakausap at mas mahusay na maunawaan ang mga command ng user. Makakatulong ito na mapanatiling mapagkumpitensya ang Nest Hub at matugunan ang ilan sa mga alalahanin tungkol sa functionality nito.

Bilang konklusyon, sa kabila ng kakulangan ng mahahalagang update at feature, ang Nest Hub ay maaari pa ring maging kapaki-pakinabang na pagbili para sa mga pangunahing naghahanap ng music streaming device at smart home controller. Gayunpaman, kailangang mamuhunan ang Google sa pagpapahusay sa mga kakayahan ng Assistant para matiyak ang pangmatagalang viability ng Nest Hub at ang reputasyon nito sa market.

FAQ

1. Makokontrol ba ng Nest Hub ang mga smart home device?

Oo, binibigyang-daan ka ng Nest Hub na kontrolin ang mga smart home device mula sa iba't ibang manufacturer.

2. Ano ang mga pangunahing tampok ng Nest Hub?

Nag-aalok ang Nest Hub ng mga feature gaya ng music streaming, smart home control, mga slideshow, timer/alarm function, at mga update sa panahon.

3. Mayroon bang mas bagong bersyon ng Nest Hub na paparating na?

Malabong maipalabas sa malapit na hinaharap ang isang bagong Nest Hub na pinapagana ng Fuchsia. Mas nakatuon ang Google sa iba pang mga device tulad ng Pixel Tablet.

4. Gumaganda ba ang Assistant sa paglipas ng panahon?

Iniulat ng ilang user na nagiging “dumber” ang Assistant sa paglipas ng panahon sa halip na mapabuti. Kailangang pagsikapan ng Google na gawing mas nakakausap ang Assistant at mas mahusay na maunawaan ang mga utos ng user.

5. Aalisin na ba ang mga kasalukuyang speaker at display?

Malamang na hindi tatapusin ng Google ang suporta para sa mga kasalukuyang speaker at display sa malapit na hinaharap, dahil malawakang ginagamit ang mga ito at maaaring makapinsala sa reputasyon ng kumpanya ang pagtatapos ng suporta.