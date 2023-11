Hindi na ba aprubado ng FDA ang bakuna sa COVID?

By

Hindi na ba Approve ng FDA ang Bakuna sa COVID?

Nitong mga nakaraang linggo, dumagsa ang maling impormasyon na kumakalat sa mga platform ng social media tungkol sa status ng pag-apruba ng mga bakunang COVID-19. Ang isang partikular na claim na nakakuha ng traksyon ay ang mga bakuna ay hindi na inaprubahan ng US Food and Drug Administration (FDA). Gayunpaman, mahalagang ihiwalay ang katotohanan mula sa kathang-isip at maunawaan ang kasalukuyang katayuan ng mga bakuna.

Ang Proseso ng Pag-apruba ng FDA

Ang FDA ay responsable para sa pagsusuri at pag-apruba ng mga bakuna para sa pampublikong paggamit sa Estados Unidos. Bago mapahintulutan ang isang bakuna, sumasailalim ito sa mahigpit na pagsusuri sa mga klinikal na pagsubok upang matiyak ang kaligtasan at pagiging epektibo nito. Kapag ang data mula sa mga pagsubok na ito ay masusing nasuri, ang FDA ay nagbibigay ng emergency use authorization (EUA) o ganap na pag-apruba.

Ang Kasalukuyang Katayuan ng Mga Bakuna sa COVID-19

Simula Setyembre 2021, ang mga bakunang COVID-19 na pinahintulutan para sa emergency na paggamit sa United States ay ang mga bakunang Pfizer-BioNTech, Moderna, at Johnson & Johnson. Ang mga bakunang ito ay sumailalim sa malawakang pagsusuri at napatunayang ligtas at mabisa sa pagpigil sa malalang sakit, pagkaospital, at kamatayan na dulot ng COVID-19.

Habang ang mga bakuna ay unang nakatanggap ng EUA, ang Pfizer-BioNTech na bakuna ay nakatanggap kamakailan ng ganap na pag-apruba mula sa FDA para sa mga indibidwal na may edad na 16 at mas matanda. Ang pag-apruba na ito, na ibinigay noong Agosto 23, 2021, ay batay sa komprehensibong data mula sa mga klinikal na pagsubok at real-world na ebidensya.

FAQ:

Q: Nangangahulugan ba ang pag-apruba ng FDA na hindi na ligtas ang bakuna?

A: Hindi, ang pag-apruba ng FDA ay nagpapahiwatig na ang bakuna ay natugunan ang mahigpit na pamantayan ng ahensya para sa kaligtasan at pagiging epektibo. Nagbibigay ito ng karagdagang katiyakan sa pagiging epektibo nito sa pagpigil sa COVID-19.

Q: Ang ibang mga bakuna ba ay awtorisado pa rin para sa emergency na paggamit?

A: Oo, ang mga bakuna ng Moderna at Johnson & Johnson ay awtorisado pa rin para sa emergency na paggamit. Patuloy silang sumasailalim sa patuloy na pagsusuri ng FDA at iba pang mga regulatory body.

Q: Binabago ba ng pag-apruba ng FDA ang pamamahagi at pagkakaroon ng bakuna?

A: Ang pag-apruba ng FDA ay maaaring humimok ng mas maraming indibidwal na magpabakuna. Gayunpaman, ang pamamahagi at pagkakaroon ng mga bakuna ay nananatiling hindi nagbabago. Malawak pa rin silang naa-access sa publiko.

Sa konklusyon, ang pag-aangkin na ang mga bakunang COVID-19 ay hindi na inaprubahan ng FDA ay mali. Ang bakunang Pfizer-BioNTech ay nakatanggap ng ganap na pag-apruba, habang ang mga bakunang Moderna at Johnson & Johnson ay awtorisado pa rin para sa pang-emerhensiyang paggamit. Napakahalaga na umasa sa tumpak na impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan at kumunsulta sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan upang makagawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa pagbabakuna.