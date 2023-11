By

Totoo ba ang $14.99 Sam's Club Membership?

Sa nakalipas na mga linggo, kumakalat ang mga tsismis tungkol sa $14.99 na Sam's Club membership, na nag-iiwan sa maraming mamimili na nag-iisip kung ang deal na ito ay masyadong maganda para maging totoo. Bilang isang pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng balita, sinisiyasat namin ang claim na ito upang mabigyan ka ng tumpak na impormasyon.

Ano ang Sam's Club?

Ang Sam's Club ay isang membership-only retail warehouse club na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang mga groceries, electronics, furniture, at higit pa. Kilala ito sa pagbibigay ng maramihang mga item sa mga may diskwentong presyo sa mga miyembro nito.

Totoo ba ang $14.99 Sam's Club membership?

Hindi, ang $14.99 Sam's Club membership ay hindi totoo. Kasalukuyang nag-aalok ang Sam's Club ng dalawang uri ng membership: ang Sam's Club Plus membership para sa $100 bawat taon at ang Sam's Club Club membership para sa $45 bawat taon. Ito ang tanging opisyal na opsyon sa pagiging miyembro na magagamit.

Saan nanggaling ang tsismis?

Ang tsismis tungkol sa $14.99 Sam's Club membership ay tila nagmula sa isang mapanlinlang na advertisement na kumakalat sa mga social media platform. Mahalagang maging maingat sa mga naturang claim at palaging i-verify ang impormasyon gamit ang mga opisyal na mapagkukunan.

Bakit kumakalat ang mga tsismis na ganito?

Ang mga alingawngaw tulad ng $14.99 Sam's Club membership ay maaaring mabilis na kumalat dahil sa pagnanais para sa isang magandang deal. Ang mga tao ay madalas na nagbabahagi ng naturang impormasyon nang walang fact-checking, na humahantong sa mabilis na pagpapakalat ng maling impormasyon.

Paano ko mahahanap ang mga lehitimong deal sa membership ng Sam's Club?

Upang makahanap ng mga lehitimong deal sa membership ng Sam's Club, inirerekumenda na bisitahin ang opisyal na website ng Sam's Club o direktang makipag-ugnayan sa kanilang customer service. Paminsan-minsan ay nag-aalok sila ng mga promosyonal na diskwento o mga espesyal na alok, ngunit mahalagang tiyakin na ang mga deal na ito ay na-verify sa pamamagitan ng mga opisyal na channel.

Sa konklusyon, ang $14.99 Sam's Club membership ay hindi totoo. Napakahalaga na maging mapagbantay at i-verify ang impormasyon bago maniwala o magbahagi ng mga tsismis. Palaging umasa sa mga opisyal na mapagkukunan para sa tumpak at napapanahon na impormasyon tungkol sa mga opsyon at deal sa membership.