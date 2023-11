Sintomas ba ng Covid ang pagbahing?

Sa gitna ng patuloy na pandemya ng Covid-19, napakahalaga na manatiling may kaalaman tungkol sa iba't ibang sintomas na nauugnay sa virus. Ang pagbahing, isang pangkaraniwang pangyayari sa panahon ng sipon at trangkaso, ay nag-iwan ng pag-iisip sa marami kung ito ba ay sintomas din ng Covid-19. Suriin natin ang tanong na ito at magbigay ng kaunting liwanag sa bagay na ito.

Ano ang mga karaniwang sintomas ng Covid-19?

Bago tugunan ang sneezing query, mahalagang maunawaan ang mga tipikal na sintomas ng Covid-19. Ang pinakakaraniwang naiulat na mga senyales ay kinabibilangan ng lagnat, ubo, igsi ng paghinga, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng lalamunan, pagkawala ng panlasa o amoy, sakit ng ulo, at kasikipan o runny nose. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas na ito sa loob ng 2-14 araw pagkatapos ng pagkakalantad sa virus.

Sintomas ba ng Covid-19 ang pagbahing?

Bagama't ang pagbahing ay sintomas na karaniwang nauugnay sa mga sakit sa paghinga, tulad ng karaniwang sipon o allergy, hindi ito karaniwang itinuturing na pangunahing sintomas ng Covid-19. Hindi inilista ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at ng World Health Organization (WHO) ang pagbahing bilang pangunahing sintomas ng virus. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga sintomas ng Covid-19 ay maaaring mag-iba sa bawat tao, at ang ilang indibidwal ay maaaring makaranas ng pagbahing bilang bahagi ng kanilang pangkalahatang profile ng sintomas.

Bakit hindi itinuturing na pangunahing sintomas ang pagbahin?

Ang pagbahing ay pangunahing sanhi ng pangangati o pamamaga sa mga daanan ng ilong, na karaniwang nauugnay sa mga allergy o karaniwang sipon. Pangunahing nakakaapekto ang Covid-19 sa respiratory system, na nagdudulot ng mga sintomas tulad ng pag-ubo at kakapusan sa paghinga. Ang pagbahin ay hindi isang tipikal na sintomas sa paghinga ng virus, kaya naman hindi ito itinuturing na pangunahing tagapagpahiwatig.

Ano ang dapat kong gawin kung makaranas ako ng pagbahing kasama ng iba pang mga sintomas?

Kung nakakaranas ka ng pagbahing kasama ng iba pang mga sintomas na karaniwang nauugnay sa Covid-19, ipinapayong kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Magagawa nilang masuri ang iyong mga sintomas, magbigay ng gabay, at magrekomenda ng naaangkop na pagsusuri kung kinakailangan. Mahalagang tandaan na ang pagsusuri sa Covid-19 ay ang pinaka-maaasahang paraan upang kumpirmahin o alisin ang isang impeksiyon.

Sa konklusyon, habang ang pagbahing ay hindi itinuturing na pangunahing sintomas ng Covid-19, palaging mahalaga na manatiling mapagbantay at magkaroon ng kamalayan sa anumang mga pagbabago sa iyong kalusugan. Kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas na nauugnay sa virus, pinakamahusay na humingi ng medikal na payo at sundin ang mga inirerekomendang alituntunin upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa potensyal na paghahatid.

Kahulugan:

– Covid-19: Ang sakit na coronavirus 2019, sanhi ng severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

– Mga Sintomas: Mga pisikal o mental na katangian na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang partikular na kondisyon o sakit.

– Karaniwang sipon: Isang banayad na impeksyon sa virus sa ilong at lalamunan, na nagiging sanhi ng pagbahing, pag-ubo, at pagsisikip.

– Allergy: Isang abnormal na immune response sa mga substance (allergens) na karaniwang hindi nakakapinsala sa karamihan ng mga tao.

– Sistema ng paghinga: Ang mga organo at tisyu na kasangkot sa paghinga, kabilang ang mga baga, daanan ng hangin, at mga daanan ng ilong.

– Propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan: Isang sinanay na indibidwal na nagbibigay ng pangangalagang medikal at payo sa mga pasyente.