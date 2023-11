Pag-aari ba ng Walmart si Sam?

Sa mundo ng retail, kadalasang may mga koneksyon at pagmamay-ari na maaaring nakalilito sa karaniwang mamimili. Ang isang tanong na madalas na bumangon ay kung ang Sam's Club ay pagmamay-ari ng Walmart. Upang maalis ang anumang pagkalito, alamin natin ang relasyon sa pagitan ng dalawang higanteng retail na ito.

Ang koneksyon:

Oo, ang Sam's Club ay pag-aari nga ng Walmart. Sa katunayan, ang Sam's Club ay isang subsidiary ng Walmart Inc., na nangangahulugan na ang Walmart ay ang pangunahing kumpanya at may hawak ng karamihan ng mga bahagi sa Sam's Club. Ang koneksyon na ito ay nasa lugar mula noong 1983 nang makuha ng Walmart ang warehouse club chain.

Ano ang Sam's Club?

Ang Sam's Club ay isang retail warehouse club na nakabase sa membership na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa may diskwentong presyo. Gumagana ito sa isang katulad na modelo sa iba pang mga warehouse club, na nagbibigay ng maramihang dami ng mga item sa mga miyembro nito. Sa mga lokasyon sa buong Estados Unidos at internasyonal, ang Sam's Club ay naging isang sikat na destinasyon sa pamimili para sa mga indibidwal at negosyo.

FAQ:

1. Pareho ba ang Sam's Club at Walmart?

Habang ang Sam's Club at Walmart ay parehong pag-aari ng parehong pangunahing kumpanya, sila ay magkahiwalay na entity. Ang Sam's Club ay nagpapatakbo bilang isang warehouse club, na nagbibigay ng serbisyo sa mga miyembro na nagbabayad ng taunang bayad upang ma-access ang mga produkto at serbisyo nito. Ang Walmart, sa kabilang banda, ay isang tradisyonal na retail na tindahan na bukas sa pangkalahatang publiko.

2. Maaari ko bang gamitin ang aking Walmart membership sa Sam's Club?

Hindi, hindi mo magagamit ang iyong membership sa Walmart sa Sam's Club. Ang dalawang retailer ay may magkahiwalay na membership program, at ang membership sa isa ay hindi nagbibigay sa iyo ng access sa isa pa. Gayunpaman, nag-aalok ang Walmart ng sarili nitong mga benepisyo at mga diskwento sa mga customer nito.

3. Pareho ba ang mga produkto at presyo sa Sam's Club at Walmart?

Bagama't maaaring mayroong ilang overlap sa mga produktong inaalok ng Sam's Club at Walmart, maaaring mag-iba ang pagpepresyo at pagpili. Nakatuon ang Sam's Club sa pagbibigay ng maramihang dami at may diskwentong presyo sa mga miyembro nito, habang nag-aalok ang Walmart ng mas malawak na hanay ng mga produkto sa mga regular na presyo ng tingi.

Sa konklusyon, ang Sam's Club ay pag-aari nga ng Walmart. Bagama't sila ay magkahiwalay na mga entity, ang kanilang koneksyon ay nagbibigay-daan para sa mga nakabahaging mapagkukunan at benepisyo. Mas gusto mo man ang karanasan sa warehouse club ng Sam's Club o ang kaginhawahan ng Walmart, parehong nag-aalok ang mga retailer ng iba't ibang produkto upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga customer.