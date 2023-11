Pag-aari ba ng Walmart ang Sam's Club?

Sa mundo ng retail, kakaunti ang mga pangalang kasing-kilala ng Walmart. Ang retail giant ay naging kasingkahulugan ng abot-kayang presyo at malawak na hanay ng mga produkto. Ngunit paano ang Sam's Club? Pagmamay-ari ba ito ng Walmart? Sumisid tayo sa mga detalye.

Ang Pagmamay-ari:

Oo, ang Sam's Club ay pag-aari nga ng Walmart. Sa katunayan, ito ay isang subsidiary ng retail behemoth. Ang Sam's Club ay itinatag noong 1983 ni Sam Walton, ang parehong visionary entrepreneur na nagtatag ng Walmart. Sa paglipas ng mga taon, ang Sam's Club ay naging isang sikat na membership-only warehouse club, na nag-aalok ng maramihang produkto at eksklusibong deal sa mga miyembro nito.

Ano ang Sam's Club?

Ang Sam's Club ay isang membership-based warehouse club na nag-aalok ng maraming uri ng mga produkto, kabilang ang mga groceries, electronics, furniture, at higit pa. Gumagana ito sa isang katulad na modelo sa iba pang mga warehouse club, gaya ng Costco. Ang mga miyembro ay nagbabayad ng taunang bayad upang makakuha ng access sa Sam's Club at sa mga may diskwentong presyo nito. Nilalayon ng club na bigyan ang mga miyembro nito ng mga de-kalidad na produkto sa mapagkumpitensyang presyo, na ginagawa itong isang kaakit-akit na opsyon para sa parehong mga indibidwal at negosyo.

FAQ:

1. Kailangan ba ng membership para mamili sa Sam's Club?

Oo, kailangan ng membership para mamili sa Sam's Club. Gayunpaman, ang mga hindi miyembro ay maaari pa ring mamili sa mga lokasyon ng Sam's Club sa pamamagitan ng pagbabayad ng maliit na bayad sa serbisyo.

2. Maaari ko bang gamitin ang aking Walmart membership sa Sam's Club?

Hindi, ang Walmart at Sam's Club ay may magkahiwalay na programa ng membership. Ang isang Walmart membership ay hindi nagbibigay ng access sa Sam's Club, at vice versa.

3. Mas mababa ba ang mga presyo sa Sam's Club kaysa sa Walmart?

Ang Sam's Club at Walmart ay nagpapatakbo sa iba't ibang modelo ng pagpepresyo. Habang parehong nag-aalok ng mapagkumpitensyang presyo, ang Sam's Club ay nakatuon sa maramihang pagbili at eksklusibong deal para sa mga miyembro nito.

Sa konklusyon, ang Sam's Club ay pag-aari nga ng Walmart. Bilang isang membership-based warehouse club, nag-aalok ang Sam's Club ng malawak na hanay ng mga produkto sa mapagkumpitensyang presyo. Kaya, kung naghahanap ka ng one-stop shop para sa lahat ng iyong pangangailangan sa maramihang pamimili, maaaring ang Sam's Club lang ang lugar para sa iyo.