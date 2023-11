Hindi na ba Awtorisado ang Pfizer COVID Vaccine?

Sa isang kamakailang alon ng maling impormasyon na kumakalat sa mga platform ng social media, may lumabas na mga claim na nagmumungkahi na ang Pfizer-BioNTech COVID-19 na bakuna ay hindi na awtorisado para sa paggamit. Ang mga alingawngaw na ito ay nagdulot ng kalituhan at pag-aalala sa mga indibidwal na nakatanggap o nakatakdang tumanggap ng bakuna. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang mga claim na ito ay ganap na hindi totoo.

Ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, na binuo ng Pfizer sa pakikipagtulungan ng BioNTech, ay nananatiling awtorisado para sa emergency na paggamit ng iba't ibang regulatory body sa buong mundo, kabilang ang US Food and Drug Administration (FDA), ang European Medicines Agency (EMA), at ang World Health Organization (WHO). Masusing sinuri ng mga organisasyong ito ang data ng kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna bago magbigay ng pahintulot.

Maaaring lumitaw ang pagkalito dahil sa pag-expire ng emergency use authorization (EUA) para sa Pfizer-BioNTech na bakuna sa United States. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pag-expire ng EUA ay hindi nangangahulugan na ang bakuna ay hindi na awtorisado. Sa halip, ito ay nagpapahiwatig na ang bakuna ay lumipat mula sa isang emergency na katayuan ng paggamit sa isang ganap na katayuan sa pag-apruba.

FAQ:

Q: Ano ang ibig sabihin ng awtorisasyon sa paggamit ng emergency?

A: Ang awtorisasyon sa paggamit ng emerhensiya ay isang mekanismo ng regulasyon na nagpapahintulot sa paggamit ng mga produktong medikal, gaya ng mga bakuna, sa panahon ng mga emerhensiya sa pampublikong kalusugan. Tinitiyak nito na ang mga paggamot na maaaring magligtas ng buhay ay maaaring maging available nang mabilis, bago pa man makumpleto ang lahat ng tradisyunal na kinakailangan sa regulasyon.

Q: Ganap na bang naaprubahan ang bakunang Pfizer-BioNTech COVID-19?

A: Oo, ang bakunang Pfizer-BioNTech COVID-19 ay nakatanggap ng buong pag-apruba mula sa iba't ibang mga regulatory body, kabilang ang FDA, EMA, at WHO. Ito ay sumailalim sa mahigpit na pagsubok at pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan at pagiging epektibo nito.

Q: Mabisa pa ba ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine?

A: Oo, napatunayang napakabisa ng Pfizer-BioNTech COVID-19 na bakuna sa pagpigil sa impeksyon ng COVID-19, malubhang karamdaman, at pagpapaospital. Maraming pag-aaral at real-world na data ang patuloy na nagpakita ng pagiging epektibo nito.

Bilang konklusyon, ang mga pahayag na nagmumungkahi na ang Pfizer-BioNTech COVID-19 na bakuna ay hindi na awtorisado ay ganap na mali. Ang bakuna ay nananatiling awtorisado para sa emergency na paggamit at nakatanggap ng ganap na pag-apruba mula sa mga regulatory body sa buong mundo. Napakahalagang umasa sa tumpak na impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan at kumunsulta sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa anumang alalahanin o tanong tungkol sa mga bakuna sa COVID-19.