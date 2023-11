Hindi na ba awtorisado ang Moderna?

Ang mga kamakailang tsismis na kumakalat sa social media ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa status ng awtorisasyon ng bakuna sa Moderna COVID-19. Bilang tugon sa mga paghahabol na ito, nilalayon naming magbigay ng tumpak na impormasyon at linawin ang anumang kalituhan sa paligid ng usapin.

Katayuan ng Awtorisasyon

Taliwas sa mga alingawngaw, ang bakuna ng Moderna ay awtorisado pa rin para sa emergency na paggamit ng ilang mga regulatory body, kabilang ang US Food and Drug Administration (FDA), ang European Medicines Agency (EMA), at ang World Health Organization (WHO). Masusing sinuri ng mga organisasyong ito ang data ng kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna bago magbigay ng pahintulot.

Mahalagang tandaan na ang awtorisasyon ay hindi nagpapahiwatig ng permanenteng pag-apruba. Ang awtorisasyon sa paggamit ng emerhensiya ay nagpapahintulot sa mga bakuna na maipamahagi at maibigay sa panahon ng mga emerhensiya sa kalusugan ng publiko, gaya ng patuloy na pandemya ng COVID-19. Regular na sinusuri at ina-update ang status ng awtorisasyon batay sa bagong data at umuusbong na ebidensya.

Pagkabisa at Kaligtasan

Ang bakunang Moderna ay nagpakita ng mataas na bisa sa pagpigil sa impeksyon sa COVID-19. Ipinakita ng mga klinikal na pagsubok na ito ay humigit-kumulang 94% na epektibo sa pagpigil sa sintomas ng COVID-19, na may mas mataas na bisa laban sa malalang kaso ng sakit. Ang bakuna ay napatunayang ligtas din, na may banayad at pansamantalang epekto lamang na iniulat sa karamihan ng mga tumatanggap.

FAQ

Q: Ano ang ibig sabihin ng "awtorisasyon"?

A: Ang awtorisasyon ay tumutukoy sa pag-apruba na ipinagkaloob ng mga regulatory body na payagan ang pamamahagi at pangangasiwa ng isang bakuna sa panahon ng isang emerhensiyang pampublikong kalusugan. Ito ay batay sa isang masusing pagsusuri ng data ng kaligtasan at pagiging epektibo.

Q: Maaari bang magbago ang katayuan ng awtorisasyon?

A: Oo, regular na sinusuri at ina-update ang status ng awtorisasyon batay sa bagong data at lumalabas na ebidensya. Maaari itong baguhin o bawiin kung kinakailangan.

Q: Awtorisado pa rin ba ang Moderna vaccine?

A: Oo, ang bakuna ng Moderna ay awtorisado pa rin para sa emergency na paggamit ng mga regulatory body gaya ng FDA, EMA, at WHO.

T: Ang bakuna ba ng Moderna ay epektibo at ligtas?

A: Oo, ang Moderna vaccine ay nagpakita ng mataas na bisa sa pagpigil sa impeksyon sa COVID-19 at napatunayang ligtas na may banayad at pansamantalang epekto lamang na iniulat.

Napakahalagang umasa sa tumpak na impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan pagdating sa mga usapin sa pampublikong kalusugan. Ang maling impormasyon ay maaaring humantong sa hindi kinakailangang panic at kalituhan. Makatitiyak ka, nananatiling awtorisado ang bakuna ng Moderna at patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa paglaban sa pandemyang COVID-19.