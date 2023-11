Mas mayaman ba ang Mcdonalds kaysa sa Walmart?

By

Mas Mayaman ba ang McDonald's kaysa sa Walmart?

Sa mundo ng retail at fast food, dalawang behemoth ang namumukod-tangi: McDonald's at Walmart. Ang parehong mga kumpanya ay naging mga pangalan ng sambahayan, ngunit pagdating sa pinansyal na lakas, sino ang nangunguna? Tingnan natin ang mga numero at tingnan kung matutukoy natin kung alin sa mga higanteng ito ang tunay na pinakamayaman.

Ang Laban sa Pinansyal

Ipinagmamalaki ng McDonald's, ang iconic na fast-food chain, ang kahanga-hangang presensya sa buong mundo na may mahigit 38,000 restaurant sa mahigit 100 bansa. Sa kabilang banda, ang Walmart, ang pinakamalaking retailer sa mundo, ay nagpapatakbo ng higit sa 11,000 mga tindahan sa 27 bansa. Sa napakalawak na network, hindi nakakagulat na ang mga kumpanyang ito ay nakakakuha ng malaking kita.

Sa mga tuntunin ng kita, palagiang hawak ng Walmart ang nangungunang puwesto. Sa taon ng pananalapi 2020, nag-ulat ang Walmart ng nakakabigla na $524 bilyon na kita, na ginagawa itong pinakamalaking kumpanya sa mundo ayon sa kita. Ang McDonald's, habang kahanga-hanga pa, ay nag-ulat ng mas mababang kita na $21 bilyon sa parehong taon.

Gayunpaman, pagdating sa kakayahang kumita, ang McDonald's ang nangunguna. Noong 2020, nag-ulat ang McDonald's ng netong kita na $4.73 bilyon, habang ang netong kita ng Walmart ay $14.88 bilyon. Ito ay nagpapahiwatig na ang McDonald's ay mas mahusay sa pag-convert ng kita nito sa tubo.

FAQ

Q: Ano ang kita?

A: Ang kita ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng pera na kinikita ng kumpanya mula sa mga aktibidad ng negosyo nito, tulad ng mga benta ng mga produkto o serbisyo.

Q: Ano ang netong kita?

A: Ang netong kita, na kilala rin bilang tubo o netong kita, ay ang halaga ng pera na natitira ng isang kumpanya pagkatapos ibawas ang lahat ng gastos mula sa kita nito.

T: Tinutukoy ba ng kita ang yaman ng kumpanya?

A: Ang kita ay isang mahalagang tagapagpahiwatig ng pagganap sa pananalapi ng isang kumpanya, ngunit hindi nito direktang tinutukoy ang kayamanan nito. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng kakayahang kumita at iba pang mga salik.

Q: Aling kumpanya ang may mas malaking market capitalization?

A: Sa ngayon, ang Walmart ay may mas malaking market capitalization kaysa sa McDonald's. Ang market capitalization ay ang kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng kumpanya sa stock market.

Sa konklusyon

Habang nahihigitan ng Walmart ang McDonald's sa mga tuntunin ng kita, ang McDonald's ay nagpapatunay na mas kumikita. Ang parehong mga kumpanya ay hindi maikakailang makapangyarihang mga manlalaro sa kani-kanilang mga industriya, ngunit pagdating sa pagtukoy ng pinakamayaman, sa huli ay nakasalalay ito sa sukatan na ginamit. Anuman, malinaw na parehong nakamit ng McDonald's at Walmart ang kahanga-hangang tagumpay sa pananalapi.