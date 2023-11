Ang Lowes ba ay pagmamay-ari ni Walmart?

Sa mundo ng mga retail na higante, madaling malito kung aling mga kumpanya ang nagmamay-ari ng alin. Ang isang karaniwang tanong na madalas lumabas ay kung ang Lowe's, ang sikat na tindahan ng pagpapabuti sa bahay, ay pagmamay-ari ng Walmart. Suriin natin ang paksang ito at linawin ang anumang maling akala.

Ang Pagmamay-ari:

Hindi, ang Lowe's ay hindi pagmamay-ari ng Walmart. Ang dalawang retail giant na ito ay magkahiwalay na entity na may sariling istruktura ng pagmamay-ari. Ang Lowe's Companies, Inc., na karaniwang kilala bilang Lowe's, ay isang pampublikong kinakalakal na kumpanya na nakalista sa New York Stock Exchange. Sa kabilang banda, ang Walmart Inc., isa ring pampublikong kumpanyang ipinagpalit, ay nagpapatakbo ng sarili nitong chain ng mga retail na tindahan.

Tungkol kay Lowe:

Ang Lowe's ay isang kilalang American home improvement at appliance store na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto para sa DIY enthusiasts, homeowners, at contractors. Itinatag noong 1946, ang Lowe's ay lumago upang maging pangalawang pinakamalaking retailer ng pagpapabuti ng bahay sa United States, na may libu-libong tindahan sa buong bansa. Nakatuon ang kumpanya sa pagbibigay sa mga customer ng mga de-kalidad na produkto, pambihirang serbisyo, at payo ng eksperto para sa kanilang mga proyekto sa pagpapaganda ng bahay.

Tungkol sa Walmart:

Ang Walmart, na itinatag noong 1962, ay ang pinakamalaking retailer sa mundo. Ito ay nagpapatakbo ng isang hanay ng mga hypermarket, discount department store, at mga grocery store sa iba't ibang bansa. Ang Walmart ay kilala sa diskarte nitong "araw-araw na mababang presyo," na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Ang kumpanya ay may malaking presensya sa Estados Unidos at isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang industriya ng tingi.

FAQ:

Q: Mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng Lowe's at Walmart?

A: Habang ang Lowe's at Walmart ay parehong retail giant, walang direktang koneksyon o pagmamay-ari sa pagitan ng dalawang kumpanya.

T: Makakahanap ba ako ng mga katulad na produkto sa Lowe's at Walmart?

A: Oo, parehong nag-aalok ang Lowe's at Walmart ng iba't ibang mga produkto sa pagpapabuti ng bahay, bagama't maaaring magkaiba ang kanilang mga pagpipilian sa produkto at diskarte sa pagpepresyo.

Q: Aling kumpanya ang mas malaki, Lowe's o Walmart?

A: Ang Walmart ay mas malaki kaysa sa Lowe sa mga tuntunin ng kita, bilang ng tindahan, at presensya sa buong mundo.

Bilang konklusyon, ang Lowe's at Walmart ay magkahiwalay na entity na may sarili nilang mga istruktura ng pagmamay-ari. Habang ang parehong kumpanya ay nagpapatakbo sa industriya ng tingi, mayroon silang natatanging mga modelo ng negosyo at diskarte. Kaya, sa susunod na magpaplano ka ng proyekto sa pagpapaganda ng bahay, malalaman mo kung saan pupunta – ang Lowe para sa iyong mga pangangailangan sa DIY at Walmart para sa pang-araw-araw na murang mga produkto.