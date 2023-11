iQOO 12: Ang Unang Smartphone ng India na may Snapdragon 8 Gen 3 Chipset

Ang pinaka-inaasahang iQOO 12 ay naghahanda para sa paglulunsad nito sa India sa Disyembre 12. Bilang kahalili sa iQOO 11, nakatakdang baguhin ng smartphone na ito ang merkado ng India bilang unang device na nagtatampok ng malakas na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Sa kamakailang paglulunsad nito sa China, nakuha na ng iQOO 12 ang atensyon ng mga mahilig sa tech. Gamit ang isang nakamamanghang 6.78-inch na display, ang telepono ay naghahatid ng mga matatalas na larawan sa isang kahanga-hangang resolution na 1,260 × 2,800 pixels. Ipinagmamalaki ang maayos na 144Hz refresh rate at suporta sa HDR10+, makakaasa ang mga user ng pinahusay na karanasan sa panonood.

Ang pag-setup ng camera sa iQOO 12 ay kahanga-hanga. Nagtatampok ng 50-megapixel na pangunahing camera, isang 64-megapixel telephoto lens na may 100x digital zoom na mga kakayahan, at isang 50-megapixel ultra-wide-angle lens, ang mga user ay maaaring makuha ang bawat masalimuot na detalye nang may katumpakan. Bukod pa rito, nilagyan ang telepono ng 16-megapixel front camera para sa mga nakamamanghang selfie at video call.

Sa pag-iimbak, ang iQOO 12 ay nag-aalok ng hindi kapani-paniwalang 1TB ng espasyo sa imbakan, na nagpapahintulot sa mga user na iimbak ang lahat ng kanilang data nang walang anumang mga hadlang. Ang mga opsyon sa koneksyon at sensor ay kapareho ng high-end na modelo ng iQOO 12 Pro, na tinitiyak ang tuluy-tuloy na paggamit at kaginhawahan. Nagtatampok din ang telepono ng in-display na fingerprint sensor at sinusuportahan ang face unlock para sa karagdagang seguridad.

Upang makasabay sa mga pangangailangan ng mga modernong user, ang iQOO 12 ay nilagyan ng matatag na 5,000mAh na baterya. Higit pa rito, sinusuportahan nito ang napakabilis na 120W na pag-charge, na nagbibigay-daan sa mga user na i-charge ang telepono nang wala sa oras.

Sa mga tuntunin ng pagpepresyo, ang iQOO 12 ay nag-aalok ng iba't ibang mga pagsasaayos. Ang batayang modelo, na may 12GB RAM at 256GB na storage, ay nagsisimula sa presyong CNY 3,999 (humigit-kumulang Rs. 45,000). Ang 16GB RAM + 512GB na bersyon ng storage ay nagkakahalaga ng CNY 4,299 (humigit-kumulang Rs. 50,000), at ang top-of-the-line na 16GB RAM + 1TB storage variant ay nagkakahalaga ng CNY 4,699 (humigit-kumulang Rs. 53,000). Ang telepono ay magiging available para sa mga pre-order sa China, na may mga benta simula Nobyembre 14.

Maghanda dahil ang serye ng iQOO 12 ay nakatakdang makapasok sa Indian market sa Disyembre 12. Maging handa na maranasan ang kapangyarihan at inobasyon ng Snapdragon 8 Gen 3 chipset sa India sa unang pagkakataon.

FAQ:

Q: Anong chipset ang nagtatampok ng iQOO 12?

A: Ang iQOO 12 ay ang unang smartphone sa India na nagtatampok ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Q: Ano ang pagpepresyo ng iQOO 12?

A: Ang pagpepresyo para sa iQOO 12 ay nagsisimula sa CNY 3,999 (humigit-kumulang Rs. 45,000) para sa batayang modelo na may 12GB RAM at 256GB na storage.

Q: Sinusuportahan ba ng iQOO 12 ang mabilis na pag-charge?

A: Oo, sinusuportahan ng iQOO 12 ang napakabilis na 120W na pagsingil.

Q: Kailan ilulunsad ang iQOO 12 sa India?

A: Ang iQOO 12 ay nakatakdang ilunsad sa India sa Disyembre 12.