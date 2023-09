Ilalabas ng Apple ang iPhone 15 na may Mga Upgrade at Tumaas na Presyo

Nakatakdang ilunsad ng Apple ang pinakabagong smartphone nito, ang iPhone 15, sa Martes. Hinuhulaan ng mga analyst na ang bagong modelo ay darating na may iba't ibang mga pag-upgrade ngunit tumaas din ang mga presyo para sa ilang mga bersyon. Bilang karagdagan sa iPhone 15, inaasahang maglalabas din ang Apple ng mga bagong bersyon ng Apple Watch at AirPods.

Ayon sa mga ulat, magtatampok ang iPhone 15 ng pinahusay na camera at USB-C charging port. Habang ang mga presyo ng karaniwang iPhone 15 at iPhone 15 Plus ay mananatiling hindi magbabago, ang mga top-end na modelo, ang iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max, ay inaasahang makakakita ng makabuluhang pagtaas ng presyo. Ang iPhone 15 Pro ay maaaring makakita ng pagtaas ng presyo ng hanggang $100, na dinadala ang kabuuang presyo nito sa $1,099, habang ang iPhone 15 Pro Max ay maaaring makakita ng tumalon ng hanggang $200, na umabot sa presyong $1,299.

Ang mga pricier na bersyon ng iPhone 15 ay mag-aalok ng pinalawak na storage, mas mahabang buhay ng baterya, mas mabilis na bilis ng paglilipat ng data, at mga titanium frame. Inaasahan ng Apple na himukin ang mga mamimili patungo sa mga mas mahal na opsyong ito. Ang mga modelo ng Pro ay tatakbo din sa bagong A17 Bionic chipset processor.

Ang lahat ng bersyon ng iPhone 15 ay may kasamang USB-C charging port, na nagbibigay ng flexibility para sa mga consumer na mas gusto ang mga hindi Apple charger. Ang isa pang bagong feature ay ang Dynamic Island, isang seksyon sa tuktok ng display na naghahatid ng mga alerto o mga update sa pag-unlad.

Ang CEO ng Apple, si Tim Cook, ay nagsabi na ang iPhone ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng mga tao, dahil nag-iimbak ito ng mahalagang impormasyon tulad ng data ng kalusugan at pagbabangko at ginagamit para sa mga pagbabayad. Sa kabila nito, nahaharap ang Apple sa isang matagal na pagbagsak sa mga benta ng iPhone, tulad ng nakikita sa kamakailang ulat ng mga kita kung saan ang kita ng iPhone ay bumaba ng 2.4% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Ang anunsyo ng iPhone 15 ay magaganap sa Martes sa 1 pm ET at maaaring matingnan online sa website ng Apple. Inaasahang ibebenta ang bagong iPhone sa Setyembre 22.

