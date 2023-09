Inanunsyo ng Apple ang Pagpepresyo at Availability ng iPhone 15

By

Inihayag ng Apple ang pagpepresyo at pagkakaroon ng mga bagong modelo ng iPhone 15 nito. Ang iPhone 15 Pro Max ay magsisimula sa $1,199 sa US na may 256GB na storage, habang ang mas maliit na iPhone 15 Pro ay magsisimula sa $999 na may 128GB na storage. Hindi na mabibili ang 128GB na configuration para sa iPhone 14 Pro Max.

Lahat ng bagong modelo ng iPhone 15 ay magiging available para sa order simula sa Biyernes, Setyembre 15, at ilulunsad sa Biyernes, Setyembre 22 sa mahigit 40 bansa at rehiyon.

Bilang karagdagan sa impormasyon sa pagpepresyo at availability, may mga alingawngaw na ang iPhone 15 Pro ay maaaring maging hanggang 10 porsiyentong mas magaan kaysa sa iPhone 14 Pro dahil sa isang bagong midframe na ginawa mula sa Grade 5 titanium. Nakuha ng MacRumors ang eksaktong sukat ng mga modelo ng iPhone 15.

Ang kaganapan ng Apple ay naka-iskedyul para sa Martes, Setyembre 12, sa 10 am Pacific Time. Ang kaganapan ay magiging live-stream sa YouTube at sa website ng Apple. Ang mga tagahanga ng mas maliliit na telepono ay maaaring mabigo, dahil iminumungkahi ng mga alingawngaw na ang iPhone Mini ay maaaring ihinto pagkatapos ng tatlong taong pagtakbo nito.

Ang mga tauhan ng retail ng Apple ay iniulat na sinasanay upang ipaalam sa mga customer ang tungkol sa paglipat sa USB-C charging accessories para sa iPhone 15 series. Babalaan ang mga customer na ang mga kasalukuyang Lightning charging cable ay hindi tugma sa mga bagong device.

Sa pag-anunsyo ng pagpepresyo at availability, maaari na ngayong maghanda ang mga tagahanga ng Apple na mag-order ng kanilang mga bagong modelo ng iPhone 15 at maranasan ang mga pinakabagong feature at pagpapahusay na inaalok ng mga flagship smartphone ng Apple.

Kahulugan:

– iPhone 15: Ang pinakabagong serye ng smartphone na inilabas ng Apple.

– iPhone 15 Pro Max: Ang mas malaki at mas advanced na modelo ng iPhone 15 series.

– iPhone 15 Pro: Ang mas maliit at mas abot-kayang modelo ng serye ng iPhone 15.

– Grade 5 titanium: Isang uri ng titanium alloy na kilala sa lakas at magaan na katangian nito.

Pinagmumulan: Apple News, MacRumors