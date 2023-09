Ipinakilala ng Apple ang iPhone 15 Pro na may A17 Pro Chip: Mas Mabilis na Performance at Raytracing Capability

By

Inihayag ng Apple ang pinakabagong karagdagan sa lineup ng iPhone nito, ang iPhone 15 Pro, na nagtatampok ng malakas na A17 Pro chip. Ang bagong Apple Silicon chip na ito ay ginawa gamit ang isang cutting-edge na 3 nanometer na proseso at ipinagmamalaki ang isang kahanga-hangang 19 bilyong transistor. Ang A17 Pro chip ay hindi lamang naghahatid ng 10% na pagtaas sa pagganap para sa mga core na may mataas na pagganap ngunit nagpapakita rin ng isang kahanga-hangang 20% ​​na pagpapabuti sa pagganap ng GPU. Sa mga pagpapahusay na ito, nakatakdang panatilihin ng iPhone 15 Pro ang posisyon nito bilang pinakamabilis na smartphone sa merkado.

Isa sa mga pangunahing highlight ng A17 Pro chip ay ang kakayahan nitong suportahan ang hardware-accelerated raytracing, isang feature na dati ay available lang sa mga high-end na gaming console at PC. Gamit ang teknolohiyang ito, ang iPhone 15 Pro ay makakapaghatid ng lubos na makatotohanang pag-render ng liwanag sa real-time, na ginagawa itong unang smartphone na nakamit ang antas ng graphical na kakayahan.

Higit pa rito, nilagyan ng Apple ang A17 Pro chip ng USB-3 controller, na nagbibigay-daan sa bilis ng paglilipat ng data na hanggang 10 Gbps sa pamamagitan ng USB-C port ng iPhone 15 Pro. Ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagpapabuti kumpara sa mas lumang mga bilis ng USB-2 na sinusuportahan ng Lightning port, na nagbibigay sa mga user ng mas mabilis at mas mahusay na koneksyon para sa paglilipat ng mga file at nilalamang multimedia.

Ang iPhone 15 Pro, na pinapagana ng A17 Pro chip, ay magiging available para sa pre-order simula ngayong Biyernes, na may mga in-store na benta na magsisimula sa Setyembre 22. Habang patuloy na itinutulak ng Apple ang mga hangganan ng teknolohiya ng smartphone, ang iPhone 15 Pro ay nangangako na maghatid ng walang kapantay na karanasan ng user sa pambihirang performance at mga makabagong feature nito.

Pinagmumulan:

- Apple