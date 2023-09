Mag-aalok ang Apple ng Mga Made-in-India iPhone na Modelo sa Araw ng Paglulunsad

Ang Apple ay gumawa ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapalawak ng imprastraktura ng supply chain nito sa kabila ng China sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bagong made-in-India na modelo ng iPhone sa araw ng paglulunsad. Habang ang Apple ay gumagawa ng mga iPhone sa India sa loob ng ilang panahon, ang mga iskedyul ng produksyon ay karaniwang nahuhuli sa mga pangunahing pasilidad ng pagpupulong sa China. Gayunpaman, ang agwat ng oras sa pagitan ng pagkakaroon ng mga modelo ng iPhone na gawa sa India at ang kanilang paglulunsad noong Setyembre ay unti-unting nababawasan sa paglipas ng mga taon. Noong nakaraang taon, ang Made-in-India iPhone 14 na mga modelo ay available sa supply chain mga anim hanggang walong linggo lamang pagkatapos ng kanilang debut.

Sa taong ito, nagpapatuloy ang trend dahil ang iPhone 15 ang magiging unang pagkakataon na available ang isang pinakabagong henerasyong Apple device na ginawa ng India sa unang araw ng pagbebenta. Ang produksyon ng mga iPhone 15 unit sa India ay nagsimula noong unang bahagi ng Agosto. Gayunpaman, dapat tandaan na habang ang mga pabrika ng India ay gumagawa ng iPhone 15 at iPhone 15 Plus, ang pagpupulong ng mga pinaka-premium na modelo ng iPhone 15 Pro at iPhone 15 Pro Max ay umaasa pa rin sa China.

Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Made-in-India iPhone 15 na mga unit sa paglulunsad ay isang makabuluhang hakbang patungo sa pangmatagalang plano ng Apple na bawasan ang pag-asa sa China para sa pagmamanupaktura. Sa kasalukuyan, ang mga supplier ng Apple sa India ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 7% ng kabuuang bilang ng mga iPhone na ginawa sa buong mundo.

Pinagmumulan:

1 Bloomberg