Ang Kaganapan sa Setyembre ng Apple ay Nagpapakita ng Mga Update sa iPhone, AirPods, at Apple Watch

Sa panahon ng pinakahihintay na kaganapan sa ika-12 ng Setyembre ng Apple, pangunahing nakatuon ang pansin sa paglulunsad ng bagong iPhone 15. Gayunpaman, naglabas din ang Apple ng mga update sa iba pang mga produkto, kabilang ang lineup ng AirPods at Apple Watch.

Ang isa sa mga pangunahing update na napapabalitang darating kasama ang lineup ng iPhone 15 ay ang pagdaragdag ng USB-C. Nangangahulugan ito na sa wakas ay lilipat na ang mga bagong iPhone sa karaniwang ginagamit na USB-C na pamantayan, na papalitan ang pagmamay-ari ng Lightning connector ng Apple. Ang pagbabagong ito ay bilang pagsunod sa mga paparating na regulasyon ng European Union. Ang iPhone 15 ay may presyo na nagsisimula sa $799 para sa isang 128GB na modelo, habang ang iPhone 15 Plus ay nagsisimula sa $899 para sa isang 128GB na bersyon.

Bilang karagdagan sa mga pag-update ng iPhone, inihayag ng Apple na ang AirPods Pro ay darating na ngayon na may USB-C charging case. Naaayon ito sa unti-unting pagbabago ng Apple sa paggamit ng USB-C connector sa mga device nito, kabilang ang Mac, iPad, at mga accessory tulad ng Apple TV 4K remote control. Ipinakilala rin ng Apple ang isang binagong pares ng mga wired na EarPod nito na may kasamang USB-C.

Ang lineup ng Apple Watch ay nakatanggap din ng ilang mga update, na may mga alingawngaw na nagmumungkahi ng isang mas madidilim na titanium case para sa punong barko ng Watch Ultra 2 at isang na-update na S9 chip para sa Watch Series 9. Ipinakita ng Apple ang mga bagong FineWoven band na ginawa mula sa isang malambot na materyal na tela na tinatawag na microtwill. Ang mga banda na ito ay magiging available sa iba't ibang kulay at magsisilbing kapalit sa bumababang kalidad na mga handog na katad.

Sa pangkalahatan, ang kaganapan ng Apple noong Setyembre ay nagpakita ng isang hanay ng mga update at mga bagong tampok para sa mga produkto nito. Mula sa pagdaragdag ng USB-C sa lineup ng iPhone 15 hanggang sa pagpapakilala ng mga FineWoven band para sa Apple Watch, patuloy na nagpapabago at nagpapahusay ang Apple sa mga device nito.

Kahulugan:

– USB-C: Isang pangkalahatang pamantayan ng connector na nagbibigay-daan para sa pag-charge, paglilipat ng data, at output ng audio/video.

– Lightning connector: Ang proprietary connector ng Apple na ginagamit para sa pag-charge at paglilipat ng data sa mga Apple device.

– FineWoven: Isang malambot na tela na materyal na ipinakilala ng Apple bilang kapalit ng leather sa mga Apple Watch band at iPhone case.

