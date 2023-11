Insta360 Ace Cameras: Isang Bagong Henerasyon ng Mga Action Cam

Inilabas kamakailan ng Insta360 ang pinakabagong linya ng mga action camera, ang serye ng Ace, na nag-aalok ng mga kapana-panabik na bagong feature para sa mga vlogger at mahilig sa adventure. Ang mga camera na ito, na inspirasyon ng sikat na serye ng GoPro Hero, ay may natatanging flip screen na nagpapadali sa pag-frame ng mga kuha at pagre-record ng mga vlog kaysa dati. Available ang serye ng Ace sa dalawang modelo: ang regular na Ace camera na nagsisimula sa $379.99 at ang flagship na bersyon ng Ace Pro para sa $449.99, nilagyan ng Leica optics at pambihirang pagganap sa mababang ilaw.

Ipinagmamalaki ng karaniwang Ace camera ang 1/2-inch na sensor ng imahe, na nagbibigay-daan dito upang makapag-record sa mataas na kalidad na 6K sa 30 mga frame bawat segundo. Ang parehong mga modelo ay maaaring mag-shoot ng hindi kapani-paniwalang 4K footage sa isang high-speed na 120 mga frame bawat segundo at kumuha ng mga nakamamanghang 48MP na larawan. Gamit ang bagong five-nanometer AI chips ng mga Ace camera, pinapahusay ng mga feature tulad ng PureVideo ang low-light na performance sa pamamagitan ng pagbabawas ng footage sa real time, na nagreresulta sa malinaw at malulutong na mga video.

Ang pinagkaiba ng Ace camera ay ang kanilang makabagong flippy screen. Hindi tulad ng maliliit na front screen sa iba pang mga action camera, ang serye ng Ace ay nagpapakilala ng malaking 2.4-inch rear touchscreen na maaaring i-flip para sa mas mahusay na visibility habang nagre-record. Ang feature na ito ay hindi lamang nakakatulong sa tumpak na pag-frame ngunit tumutugon din sa mga galaw ng kamay, na nagbibigay-daan para sa hands-free na pag-record at ginagawa itong perpekto para sa pagkuha ng mga pagtatanghal ng sayaw ng TikTok.

Bukod pa rito, nag-aalok ang mga Ace camera ng hanay ng mga maginhawang feature para mapahusay ang karanasan ng user. Maaaring i-pause ng mga user ang mga pag-record ng video nang hindi sinisira ang clip, kanselahin ang mga aktibong pag-record sa isang pagpindot sa isang pindutan, at lumipat ng mga aspect ratio pagkatapos mag-record para sa higit na kakayahang umangkop sa pag-edit ng video. Ang tampok na katulong na nagha-highlight ng AI ay nakakatipid ng oras sa pamamagitan ng awtomatikong pagtukoy at pag-clip ng mga kuha ng aksyon mula sa malalaking pag-record ng video, at ang tampok na AI Warp ay bumubuo ng mga custom na epekto batay sa mga senyas.

Ang mga opsyon sa pagkakakonekta ng mga Ace camera ay parehong kahanga-hanga. Makakakonekta sila nang walang putol sa mga Apple Watches at Garmin device, na nagpapagana sa overlay ng data ng GPS gaya ng elevation at bilis sa mga video recording. Ang feature na ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga mahilig sa labas na gustong idokumento ang kanilang mga pakikipagsapalaran gamit ang tumpak na data at kontrolin ang camera mula sa kanilang mga pulso.

Sa disenyong hindi tinatablan ng tubig, ang mga Ace camera ay perpekto para sa pagkuha ng mga sandali sa ilalim ng dagat, na may kakayahang lumubog hanggang sa 33 talampakan nang walang anumang karagdagang mga accessory. Para sa mas matinding aktibidad sa ilalim ng dagat, pinapayagan ng isang Dive Case accessory ang mga user na sumisid hanggang 196 talampakan. Ang mga panloob na baterya ng mga camera ay nag-aalok ng oras ng pag-record na 100 minuto sa 4K30 na may Active HDR at maaaring mabilis na ma-charge sa 80% sa loob lamang ng 22 minuto gamit ang power delivery charger.

Ang Insta360 ay kilala sa mga makabagong 360-degree na camera tulad ng X3 at ang One RS. Gayunpaman, sa serye ng Ace, ang kumpanya ay gumagawa ng bagong direksyon sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mas madaling gamitin at maraming nalalaman na action camera na tumutugon sa mas malawak na madla.

FAQ

1. Ano ang hanay ng presyo para sa mga Insta360 Ace camera?

Ang mga Insta360 Ace camera ay nagkakahalaga ng $379.99 para sa regular na modelo at $449.99 para sa bersyon ng Ace Pro.

2. Maaari bang mag-record ang mga Ace camera ng mga high-resolution na video?

Oo, parehong ang regular na Ace camera at ang bersyon ng Ace Pro ay maaaring mag-shoot ng mga 4K na video. Sinusuportahan ng Ace camera ang hanggang 6K na resolusyon sa 30 mga frame bawat segundo, habang ang Ace Pro ay maaaring umabot sa 8K sa 24 na mga frame bawat segundo.

3. Ano ang mga natatanging tampok ng Ace camera?

Kasama sa mga namumukod-tanging feature ng Ace camera ang flip screen para sa madaling vlogging, mga pagpapahusay ng video na pinapagana ng AI, mga kontrol sa galaw ng kamay, at pagkakakonekta sa mga Apple Watches at Garmin device para sa mga overlay ng data ng GPS.

4. Ang mga Ace camera ba ay hindi tinatablan ng tubig?

Oo, ang mga Ace camera ay may disenyong hindi tinatablan ng tubig na nagbibigay-daan sa kanila na lumubog hanggang sa 33 talampakan sa ilalim ng tubig. Gamit ang isang Dive Case accessory, maaari silang makatiis sa lalim na hanggang 196 talampakan.

5. Saan ako makakabili ng mga Insta360 Ace camera?

Ang mga Insta360 Ace camera ay magagamit para sa pagbili sa opisyal na website ng Insta360 (insta360.com) at Amazon.