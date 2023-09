Ang Mga Positibong Epekto ng Kabaitan sa Utak

Ang kabaitan ay isang birtud na may maraming positibong epekto sa utak. Hindi lamang ito nakikinabang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Kapag nagpapakita tayo ng kabaitan, pakikiramay, kahinahunan, at empatiya sa iba at sa ating sarili, nakakaranas tayo ng pagbabago sa ating pananaw sa buhay.

Ang mga gawa ng kabaitan ay napatunayang siyentipiko na may positibong epekto sa ating kalooban at pangkalahatang kagalingan. Kapag tayo ay mabait sa iba, pinasisigla nito ang iba't ibang sistema ng neurological sa ating utak. Ang pagpapasiglang ito ay nagpapagana sa mga bahagi ng sistema ng gantimpala ng utak, na nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng pagtanggap ng isang bagay bilang kapalit. Isa itong karanasang kapwa kapaki-pakinabang.

Isa sa mga paraan na nakakaapekto ang kabaitan sa ating utak ay sa pamamagitan ng paglalabas ng oxytocin. Ang hormon na ito ay responsable para sa pagpapalakas ng ating kalooban at pagpapadama sa atin na mas konektado sa buhay. Sa pamamagitan ng pagiging mabait, hindi lamang natin napabubuti ang kapakanan ng iba kundi pati ang ating sariling kaligayahan.

Ang dopamine, isa pang neurotransmitter, ay inilalabas kapag nagsasagawa tayo ng mga gawa ng kabaitan. Nagbibigay ito sa amin ng isang pakiramdam ng gantimpala at kaligayahan sa pamamagitan ng pagpapagaan ng pakiramdam ng iba. Isa itong positibong ikot ng pagpapatibay na naghihikayat sa atin na patuloy na maging mabait.

Kapag ang serotonin ay inilabas sa pamamagitan ng mga gawa ng kabaitan, ito ay nag-aambag sa isang pakiramdam ng tagumpay. Pinapabuti nito ang ating pagpapahalaga sa sarili at tiwala sa sarili. Tinutulungan tayo ng kabaitan na makilala na may nagawa tayong maganda at may epekto.

Ang mga gawa ng kabaitan ay mayroon ding pisyolohikal na epekto sa ating mga katawan. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga antas ng cortisol, na isang stress hormone, ang kabaitan ay nakakatulong sa pagpapagaan ng mga sintomas ng stress. Ito ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng kalmado at kagalingan.

Panghuli, ang mga gawa ng kabaitan ay naglalabas ng mga endorphin, na mga natural na pangpawala ng sakit. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabaitan, hindi lamang namin tinutulungan ang iba na bumuti ang pakiramdam, ngunit pinapawi rin namin ang aming sariling pisikal na sakit.

Sa konklusyon, ang pagsasagawa ng kabaitan ay may maraming positibong epekto sa utak. Mula sa pagpapalakas ng ating kalooban at pagpapagaan ng stress hanggang sa pagpapahusay ng pagpapahalaga sa sarili at pagtataguyod ng kagalingan, ang mga gawa ng kabaitan ay nakikinabang kapwa sa nagbibigay at tumatanggap. Isa itong simple ngunit makapangyarihang paraan upang makagawa ng positibong pagkakaiba sa mundo.

Pinagmumulan:

– (Pinagmulan na artikulo)

– Therapist na si Helen Marie