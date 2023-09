Ipinakilala ng Apple ang Mga Bagong iCloud+ Storage Tier: 6TB at 12TB

Nagulat kamakailan ang Apple sa madla nito sa anunsyo ng dalawang bagong tier para sa subscription sa cloud storage nito, ang iCloud+. Pangunahing nakatuon sa mga photographer at filmmaker na nangangailangan ng sapat na storage para sa kanilang content, ang mga bagong subscription plan na ito ay tiyak na makaakit ng pansin. Ang pag-unveil ay umani ng malakas na palakpakan mula sa karamihan, na nagpapahiwatig ng matinding pangangailangan para sa mas mataas na kapasidad ng imbakan.

Sa ilalim ng kasalukuyang istraktura ng pagpepresyo, nag-aalok ang iCloud+ sa mga subscriber ng 50GB para sa $0.99 bawat buwan, 200GB para sa $2.99 ​​bawat buwan, at 2TB para sa $9.99 bawat buwan. Sa pagpapakilala ng 6TB at 12TB na mga plano, ang mga user ay maaari na ngayong mag-imbak ng mas malaking dami ng data. Bagama't ang karaniwang mamimili ay maaaring hindi nangangailangan ng ganoong kalawak na imbakan, ang mga propesyonal na photographer at filmmaker na gumagamit ng pinakabagong mga modelo ng iPhone 15 na may mga pinahusay na kakayahan sa camera ay magiging lubhang mahalaga sa mga planong ito.

Bagama't hindi ibinunyag ng Apple ang eksaktong pagpepresyo para sa mga bagong tier ng storage, maaari kaming gumawa ng edukadong hula batay sa mga kasalukuyang rate. Malamang na ang 6TB na subscription ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa $30 bawat buwan, habang ang 12TB na tier ay dapat nasa paligid ng $60 bawat buwan. Sa paghahambing, ang mga plano ng imbakan ng Google para sa 5TB at 10TB ng data ay nakapresyo sa $24.99 at $49.99 bawat buwan ayon sa pagkakabanggit, na nagpapakita ng magkatulad na mga punto ng presyo.

Bilang karagdagan sa tumaas na kapasidad ng storage, patuloy na tatangkilikin ng mga subscriber ng iCloud+ ang mga umiiral nang feature sa privacy, kabilang ang Itago ang Aking Email at Pribadong Relay. Nilalayon ng mga feature na ito na protektahan ang data ng user at tiyakin ang isang secure na karanasan sa pagba-browse. Sa iCloud+ na nag-aalok ng parehong pinalawak na storage at pinahusay na privacy, patuloy na nag-aalok ang Apple ng komprehensibo at maaasahang serbisyo sa cloud storage sa mga user nito.

Source:

– Tweet ni Marques Brownlee: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930