Namatay si Dr. Ian Wilmut, Tagalikha ng Dolly the Sheep, sa edad na 79

Si Dr. Ian Wilmut, ang British scientist na namuno sa pangkat na matagumpay na nag-clone ng mammal sa unang pagkakataon, ay pumanaw sa edad na 79. Ang kanyang pagkamatay ay kasunod ng mahabang labanan sa Parkinson's disease, gaya ng inihayag ng Roslin Institute, kung saan siya ay nagtrabaho nang maraming taon.

Noong 1996, ginulat ni Dr. Wilmut at ng kanyang koponan ang mundo sa pagsilang ni Dolly the sheep, isang cloned mammal. Ang paglikha ng Dolly ay nagtaas ng mahahalagang tanong sa etika at nagdulot ng malawakang atensyon ng media. Si Dolly ay lihim na ipinanganak noong Hulyo 5, 1996, ngunit ang kanyang pag-iral ay hindi nahayag hanggang Pebrero 1997.

Ang pangalan ni Dolly ay inspirasyon ng mang-aawit na si Dolly Parton, at siya ay naging simbolo ng pag-unlad ng siyensya. Gayunpaman, siya ay kalunus-lunos na namatay noong 2003 sa edad na 6 dahil sa impeksyon sa baga. Mula noon, ipinakita na siya sa National Museum of Scotland.

Inialay ni Dr. Wilmut ang kanyang karera sa mga pagsulong sa biology at genetics. Nakatuon siya sa pangangalaga ng semilya at mga embryo sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng pagyeyelo sa panahon ng kanyang pag-aaral sa Unibersidad ng Cambridge. Nang maglaon, nagsagawa siya ng pananaliksik sa genetically modifying at cloning sheep, na naglalayong lumikha ng gatas na may mga protina na maaaring magamit upang gamutin ang mga sakit ng tao at bumuo ng mga stem cell para sa regenerative na gamot.

Noong 2005, lumipat si Dr. Wilmut sa Unibersidad ng Edinburgh, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho hanggang sa kanyang pagreretiro noong 2012. Bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa agham, nakatanggap siya ng isang knighthood noong 2008.

Noong 2018, inihayag ni Dr. Wilmut sa publiko ang kanyang diagnosis ng Parkinson's disease at ipinahayag ang kanyang intensyon na lumahok sa mga programa sa pananaliksik na sumusubok ng mga bagong paggamot para sa kondisyon. Naiwan niya ang kanyang asawa, si Sara, at tatlong anak mula sa kanyang unang kasal, sina Naomi, Helen, at Dean, pati na rin ang limang apo.

Pinagmulan: The New York Times