Inilabas ng Huawei ang Mate 60 Pro+ at Mate X5 Foldable, Potensyal na Kinukumpirma ang 5G Capability at Kirin 9000S Processor

Matapos ang sorpresang paglulunsad ng di-umano'y 5G-capable na Mate 60 at Mate 60 Pro smartphone, ang Huawei ay nag-unveil na ngayon ng dalawa pang device: ang Mate 60 Pro+ at ang Mate X5 foldable. Naging lihim ang kumpanya tungkol sa teknolohiya ng radyo na ginagamit sa mga device na ito, ngunit sinasabi ng mga source na sila ay talagang mga 5G device. Ang isang speed test na isinagawa ng Chinese blogger na si Vincent Zhong sa bagong foldable ay nagpapakita ng bilis ng pag-download na higit sa 1Gbps.

Ang mga bagong smartphone na ito ay malamang na pinapagana ng HiSilicon Kirin 9000S processor ng Huawei. Ang mga alalahanin ay itinaas tungkol sa 7nm process node ng chip na ito, dahil maaaring nilabag nito ang mga parusa ng US sa pamamagitan ng pag-access sa dayuhang teknolohiya sa paggawa ng chip. Kinumpirma ng isang teardown ng Kirin 9000S na isinagawa ng TechInsights ang paggamit ng 7nm na proseso ng SMIC, na naisip na imposible dahil sa pagbabawal sa pag-import ng mga pangunahing kagamitan sa pagmamanupaktura mula sa Dutch firm na ASML.

Iminumungkahi na maaaring bumuo ang SMIC ng sarili nitong high-end na lithography machine, dahil pinilit ng mga paghihigpit ng US ang Huawei na tumuon sa inobasyon. Ang mga benchmark ay nagpapahiwatig na ang pagganap ng Kirin 9000S ay maihahambing sa Qualcomm's Snapdragon 888, bagaman ito ay itinuturing na dalawang henerasyon sa likod. Nagtatampok ang processor ng isang malaking core at tatlong gitnang core batay sa sariling arkitektura ng Huawei, kasama ang apat na maliliit na core batay sa mahusay na Cortex-A510 ng Arm. Ang Kirin 9000S din ang unang mobile processor na sumusuporta sa multi-threading.

Ang Mate 60 Pro+ ay nag-aalok ng mga serbisyo ng satellite call at mga kakayahan sa pagmemensahe, habang ang Mate X5 foldable ay may bahagyang naiibang panlabas na screen at disenyo ng rear camera kumpara sa hinalinhan nito. Hindi pa naglalabas ang Huawei ng impormasyon sa pagpepresyo para sa mga modelong ito, ngunit magsisimula na ang mga pre-order sa lalong madaling panahon. Kung ang lahat ng apat na pinakabagong smartphone ng Huawei ay pinapagana ng Kirin 9000S, maaari itong magpahiwatig ng tiwala ng kumpanya sa ani nito sa chip at posibleng magdulot ng hamon sa mga parusa ng US.

Mga Pinagmulan: Engadget, Vincent Zhong, Bloomberg, Bits & Chips