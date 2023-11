Paano mo ilalarawan ang kumpanya ng Walmart?

Ang Walmart, ang multinasyunal na retail na korporasyon, ay isang sambahayan na pangalan na naging kasingkahulugan ng kaginhawahan at pagiging abot-kaya. Itinatag noong 1962 ni Sam Walton, lumaki ang kumpanya upang maging pinakamalaking retailer sa mundo, na may presensya sa 27 bansa at mahigit 11,000 na tindahan. Ang misyon ng Walmart ay upang makatipid ng pera ng mga tao upang sila ay mabuhay nang mas mahusay, at ang pilosopiyang ito ay humubog sa mga operasyon at reputasyon ng kumpanya.

Modelo ng Negosyo at Mga Operasyon ng Walmart

Ang Walmart ay nagpapatakbo sa isang murang modelo ng negosyo, na ginagamit ang napakalaking kapangyarihan nito sa pagbili upang makipag-ayos ng mas mababang presyo mula sa mga supplier at ipasa ang mga matitipid na iyon sa mga customer. Nag-aalok ang kumpanya ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang mga groceries, electronics, damit, at mga gamit sa bahay, sa mapagkumpitensyang presyo. Ang mga tindahan ng Walmart ay kilala sa kanilang malawak na laki, kadalasang nag-aalok ng one-stop shopping na karanasan para sa mga customer.

Sa mga nakalipas na taon, gumawa din ang Walmart ng malalaking pamumuhunan sa e-commerce, na pinalawak ang presensya nito online upang makipagkumpitensya sa mga higante sa industriya tulad ng Amazon. Nag-aalok ang kumpanya ng iba't ibang online na serbisyo, kabilang ang mga pagpipilian sa paghahatid ng grocery at pickup, upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng mga customer nito.

Ang Epekto ng Walmart sa Mga Komunidad

Dahil sa malawak na abot at abot-kayang presyo ng Walmart, naging pangunahing bagay ito sa maraming komunidad. Ang mga tindahan ng kumpanya ay madalas na nagsisilbing mga anchor para sa mga lokal na ekonomiya, na nagbibigay ng mga pagkakataon sa trabaho at nakakaakit ng iba pang mga negosyo sa lugar. Gayunpaman, ang epekto ng Walmart ay hindi naging walang kontrobersya. Sinasabi ng mga kritiko na ang mababang presyo ng kumpanya at mga agresibong diskarte sa pagpapalawak ay maaaring negatibong makaapekto sa maliliit na negosyo at humantong sa homogenization ng mga lokal na ekonomiya.

FAQ

Q: Ano ang market share ng Walmart?

A: Ang Walmart ay ang pinakamalaking retailer sa mundo, na may malaking bahagi sa merkado sa iba't ibang bansa.

T: Ilang empleyado mayroon ang Walmart?

A: Noong 2021, ang Walmart ay gumagamit ng mahigit 2.3 milyong kasama sa buong mundo.

T: Ang Walmart ba ay may anumang mga hakbangin sa pagpapanatili?

A: Oo, ang Walmart ay gumawa ng mga pangako sa sustainability, kabilang ang mga layunin na makamit ang zero waste at tumakbo sa 100% renewable energy.

T: Ano ang kaugnayan ng Walmart sa mga supplier nito?

A: Ang Walmart ay nagpapanatili ng matibay na ugnayan sa mga supplier nito, na ginagamit ang kakayahang bumili nito upang makipag-ayos sa mas mababang mga presyo at matiyak ang availability ng produkto.

Bilang konklusyon, ang Walmart ay isang pandaigdigang retail giant na kilala para sa murang modelo ng negosyo, malawak na alok ng produkto, at pangako sa pagtitipid ng pera ng mga customer. Habang ang kumpanya ay nahaharap sa pagpuna, ito ay patuloy na isang nangingibabaw na puwersa sa industriya ng tingi, na humuhubog sa mga komunidad at nagbibigay ng mga abot-kayang opsyon para sa mga mamimili sa buong mundo.