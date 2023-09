Paano Kumpletuhin ang Night Elf Heritage Quest Line sa World of Warcraft

Ang Night Elf Heritage quest line sa World of Warcraft ay nag-aalok sa mga manlalaro ng pagkakataong makakuha ng espesyal na set ng armor. Gayunpaman, ang isang quest sa partikular, "Stepping into the Shadows," ay nagdudulot ng kalituhan at pagkabigo para sa mga manlalaro. Narito ang isang gabay sa kung paano matagumpay na makumpleto ang quest na ito at magpatuloy sa linya ng paghahanap ng Night Elf Heritage.

Sa "Stepping into the Shadows," ang mga manlalaro ay kinakailangang patayin ang anim na Felflame Braziers at "tuklasin kung ano ang nakatago sa kailaliman ng Shadow Hold." Ang pangunahing layunin ng quest na ito ay i-escort si Maiev Shadowsong sa pamamagitan ng Shadow Hold. Mahalagang tandaan na si Maiev ay naglalakad sa napakabagal na bilis, at ang mga manlalaro ay dapat manatili sa tabi niya sa buong quest.

Sa panahon ng escort, ang mga manlalaro ay dapat manatili sa loob ng asul na simboryo na nakapalibot kay Maiev. Ang pag-alis sa simboryo ay magreresulta sa pagsaway ni Maiev sa manlalaro at titigil ng ilang sandali hanggang sa sila ay bumalik. Kung ang mga manlalaro ay umalis sa simboryo sa loob ng mahabang panahon, kakailanganin nilang iwanan ang paghahanap at magsimulang muli.

Habang binabagtas ng mga manlalaro ang Shadow Hold kasama si Maiev, dapat din nilang patayin ang berdeng Felflame Braziers na itinuturo niya sa daan. Kapag ang anim na brazier ay napatay at ang mga manlalaro ay nakarating sa ibaba ng Shadow Hold, makakatanggap sila ng kredito para sa pagkumpleto ng quest.

Mahalagang tandaan na hindi maaaring patayin ng mga manlalaro ang Orc Warlock na pinangalanang Cultist Nethus, na matatagpuan sa ibaba ng Shadow Hold, bago i-escort si Maiev hanggang sa ibaba. Ang mga manlalaro ay dapat manatili sa tabi ni Maiev hanggang sa makarating sila sa Cultist Nethus.

Kung nagkamali ang mga manlalaro na talunin ang Cultist Nethus bago kumpletuhin ang escort, kakailanganin nilang iwanan ang paghahanap at magsimulang muli. Gayunpaman, kapag matagumpay na nakumpleto ang "Stepping into the Shadows", ang natitirang bahagi ng quest chain ay pangunahing binubuo ng cinematics at madaling layunin.

Ang pagkumpleto sa linya ng paghahanap ng Night Elf Heritage ay maaaring maging isang hamon, ngunit sa gabay na ito, magagawa ng mga manlalaro na mag-navigate sa "Stepping into the Shadows" at magpatuloy sa kanilang paglalakbay upang makuha ang Night Elf Heritage armor.

Pinagmulan: Dot Esports