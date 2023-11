By

Gaano kayaman ang mga may-ari ng Walmart?

Sa larangan ng mga retail na higante, ang Walmart ay naninindigan bilang isa sa pinakamatagumpay at maimpluwensyang kumpanya sa mundo. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at online na presensya, hindi nakakagulat na ang mga may-ari ng Walmart ay nakakuha ng malaking kayamanan. Suriin natin ang kapalaran ng mga indibidwal sa likod ng retail powerhouse na ito.

Ang pamilyang Walton, mga inapo ng tagapagtatag ng Walmart na si Sam Walton, ang mga pangunahing may-ari ng kumpanya. Noong 2021, ang kolektibong yaman ng pamilya ay tinatayang nasa humigit-kumulang $247 bilyon, na ginagawa silang isa sa pinakamayayamang pamilya sa buong mundo. Ang napakalaking kapalaran na ito ay higit sa lahat ay dahil sa kanilang pagmamay-ari na stake sa Walmart, na bumubuo ng malaking bahagi ng kanilang kayamanan.

Ang yaman ng pamilyang Walton ay pangunahing nakatali sa kanilang pagmamay-ari ng mga pagbabahagi ng Walmart. Ang pamilya ay nagmamay-ari ng halos 50% ng mga natitirang bahagi ng Walmart, na nagbibigay sa kanila ng malaking kontrol sa mga operasyon at direksyon ng kumpanya. Habang tumataas ang presyo ng stock ng Walmart sa paglipas ng mga taon, ganoon din ang yaman ng pamilyang Walton.

FAQ:

T: Sino ang mga may-ari ng Walmart?

A: Ang mga pangunahing may-ari ng Walmart ay mga miyembro ng pamilyang Walton, mga inapo ng tagapagtatag ng kumpanya, si Sam Walton.

Q: Magkano ang halaga ng pamilyang Walton?

A: Noong 2021, ang kolektibong yaman ng pamilyang Walton ay tinatayang nasa $247 bilyon.

Q: Paano naipon ng pamilya Walton ang kanilang kayamanan?

A: Ang yaman ng pamilyang Walton ay pangunahing nagmula sa kanilang pagmamay-ari na stake sa Walmart, na siyang bumubuo ng malaking bahagi ng kanilang kapalaran.

Mahalagang tandaan na ang malawak na kayamanan ng pamilya Walton ay naging paksa ng debate at pagpuna. Ang ilan ay nangangatuwiran na ang napakalaking kayamanan ng pamilya ay nagpapakita ng lumalaking hindi pagkakapantay-pantay ng yaman sa lipunan. Gayunpaman, hindi maikakaila ang epekto at tagumpay ng Walmart bilang isang higanteng retail, at ang kayamanan ng mga may-ari nito ay sumasalamin sa tagumpay na iyon.

Sa konklusyon, ang mga may-ari ng Walmart, ang pamilyang Walton, ay kabilang sa pinakamayayamang indibidwal sa mundo, na may kolektibong yaman na humigit-kumulang $247 bilyon. Ang kanilang pagmamay-ari na stake sa Walmart ay nagtulak sa kanilang mga kapalaran sa nakakagulat na taas, na nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang mga pangunahing manlalaro sa pandaigdigang industriya ng retail.