Ang Astrophysicist na si Brian May, na mas kilala bilang lead guitar player para sa maalamat na rock band na Queen, ay gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa OSIRIS-REx mission ng NASA. Si May, na may hawak na doctorate degree sa astrophysics, ay kasangkot sa pagmamapa sa asteroid Bennu, kung saan ang misyon ay nakatakdang kumuha ng sample mula sa.

Nagsimula ang pakikipagtulungan ni May sa NASA noong 2015 nang magtrabaho siya sa New Horizons mission, na nagpadala ng spacecraft upang lumipad sa pamamagitan ng Pluto. Nilikha niya ang kauna-unahang mataas na kalidad na stereo na imahe ng Pluto, na nagpapakita ng kanyang talento hindi lamang bilang isang rock musician kundi bilang isang astrophysicist.

Para sa misyon ng OSIRIS-REx, nagtrabaho si May kasama ng scientist na si Claudia Manzoni upang lumikha ng mga makatotohanang 3D na larawan ng mga misyon sa kalawakan. Gamit ang mga larawang ito, tumulong si May na imapa ang Bennu at maghanap ng ligtas na landing zone para sa probe na kukuha ng sample ng asteroid. Ang kanyang kadalubhasaan at makabagong diskarte ay humanga sa direktor ng misyon na si Dante Lauretta, na inilarawan ang mga stereo ni May bilang isang "mahusay na tool" na tumulong sa paghahanap ng angkop na landing site.

Ang dedikasyon ni May sa agham at paggalugad sa kalawakan ay kitang-kita sa kanyang pagkakasangkot sa mga proyekto ng NASA. Ang kanyang hilig para sa astronomy ay nagbunsod sa kanya upang ituloy ang isang titulo ng doktor sa astrophysics, at siya ay patuloy na nag-aambag sa larangan habang gumagawa din ng pangmatagalang kontribusyon sa mundo ng musika bilang isang songwriter para sa Queen.

Ang paglapag ng sample na kapsula ng OSIRIS-REx sa disyerto ng Utah noong Setyembre 24 ay magmamarka ng isang makabuluhang milestone sa misyon ng NASA na magdala ng sample ng asteroid pabalik sa Earth. Itinatampok ng mga kontribusyon ni Brian May sa misyon ang natatanging intersection ng musika at agham, na nagpapakita ng mga talento at magkakaibang interes ng mga indibidwal sa kanilang mga hangarin na higit sa kanilang mga pangunahing larangan ng kadalubhasaan.

