Gaano karami sa mga bagay ng Walmart ang nanggagaling sa China?

Sa globalisadong mundo ngayon, hindi lihim na maraming produkto na ginagamit natin araw-araw ay gawa sa China. Bilang isa sa pinakamalaking retail giant sa mundo, walang alinlangang pinagmumulan ng Walmart ang malaking bahagi ng merchandise nito mula sa Asian manufacturing powerhouse. Ngunit gaano karami sa mga gamit ng Walmart ang aktwal na nagmumula sa China? Suriin natin ang mga numero at bigyang-liwanag ang karaniwang tanong na ito.

Ayon sa sariling mga pahayag ng Walmart, humigit-kumulang 80% ng mga produktong ibinebenta sa kanilang mga tindahan sa US ay gawa sa China. Ang nakakagulat na figure na ito ay nagha-highlight sa lawak kung saan ang pagmamanupaktura ng China ay nangingibabaw sa supply chain ng retail behemoth na ito. Mula sa electronics at damit hanggang sa mga gamit sa bahay at mga laruan, isang malawak na hanay ng mga produkto na naglinya sa mga istante ng Walmart ay nagmumula sa mga pabrika sa buong China.

FAQ:

T: Bakit lubos na umaasa ang Walmart sa mga produktong Chinese?

A: Mayroong ilang mga dahilan sa likod ng pagtitiwala ng Walmart sa mga produktong Chinese. Una, ang Tsina ay may mahusay na itinatag na imprastraktura sa pagmamanupaktura at isang malaking lakas paggawa, na nagbibigay-daan para sa cost-effective na produksyon. Bukod pa rito, madalas na nag-aalok ang mga pabrika ng China ng mabilis na oras ng pag-turn, na nagbibigay-daan sa Walmart na muling mag-stock sa mga tindahan nito nang mahusay.

Q: Mayroon bang anumang mga alalahanin na nauugnay sa matinding pagtitiwala ng Walmart sa mga produktong Chinese?

S: Bagama't may mga pakinabang ang diskarte sa pag-sourcing ng Walmart, naglalabas din ito ng mga alalahanin. Sinasabi ng mga kritiko na ang mabigat na pag-asa sa pagmamanupaktura ng China ay nag-aambag sa pagkawala ng trabaho sa Estados Unidos at iba pang mga bansa. Bukod pa rito, nagkaroon ng mga pagkakataon ng mga isyu sa kaligtasan ng produkto at mga kontrobersiya na nakapalibot sa mga kondisyon ng paggawa sa mga pabrika ng China.

Q: Ang Walmart ba ay nagmumula lamang ng mga produkto mula sa China?

A: Hindi, pinagmumulan ng Walmart ang mga produkto mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Habang ang China ay nananatiling nangingibabaw na manlalaro sa kanilang supply chain, ang Walmart ay nag-aangkat din ng mga kalakal mula sa mga bansang tulad ng Mexico, Canada, at iba pang mga bansa sa Asya.

Q: Gumagawa ba ang Walmart ng anumang mga hakbang upang pag-iba-ibahin ang source nito?

A: Sa mga nakalipas na taon, nagsumikap ang Walmart na pag-iba-ibahin ang diskarte sa pagkuha nito. Ang kumpanya ay aktibong nagsaliksik ng mga pagkakataon upang madagdagan ang pagkuha nito mula sa mga bansa maliban sa China. Ang hakbang na ito ay naglalayong pagaanin ang mga panganib na nauugnay sa labis na pag-asa sa isang bansa at lumikha ng isang mas balanseng supply chain.

Sa konklusyon, maliwanag na ang malaking bahagi ng paninda ng Walmart ay talagang nagmula sa China. Sa humigit-kumulang 80% ng mga produktong ibinebenta sa kanilang mga tindahan sa US na nagmula sa mga pabrika ng China, ang higanteng retail ay lubos na umaasa sa mga kakayahan sa pagmamanupaktura ng China. Gayunpaman, nagsasagawa rin ang Walmart ng mga hakbang upang pag-iba-ibahin ang diskarte sa pag-sourcing nito, na kinikilala ang pangangailangan para sa isang mas balanseng supply chain sa isang pabago-bagong pandaigdigang tanawin.