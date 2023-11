By

Magkano ang kinikita ng may-ari ng Walmart sa isang taon?

Sa larangan ng mga retail na higante, ang Walmart ay naninindigan bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang at kumikitang kumpanya sa mundo. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at online na presensya, ang Walmart ay naging isang sambahayan na pangalan na kasingkahulugan ng kaginhawahan at pagiging abot-kaya. Natural, umuusyoso ang lumitaw tungkol sa tagumpay sa pananalapi ng may-ari ng kumpanya, dahil marami ang nagtataka kung magkano ang kinikita ng may-ari ng Walmart sa isang taon.

May-ari ng Walmart: Isang Maikling Panimula

Bago suriin ang mga detalye ng mga kita ng may-ari, mahalagang maunawaan kung sino talaga ang namumuno sa retail empire na ito. Ang Walmart ay itinatag ni Sam Walton noong 1962 at kasalukuyang pagmamay-ari ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng iba't ibang entity, kabilang ang Walton Family Holdings Trust. Ang pamilyang Walton ay kilala sa malaking stake nito sa kumpanya, na may ilang miyembro ng pamilya na aktibong kasangkot sa pamamahala at operasyon nito.

Ang Kayamanan ng May-ari ng Walmart

Sa pinakahuling available na data, ang kasalukuyang may-ari ng Walmart, ang pamilyang Walton, ay nakakuha ng napakalaking kapalaran. Ayon sa real-time billionaire tracker ng Forbes, ang pinagsamang netong halaga ng pamilyang Walton ay lumampas sa $200 bilyon. Dahil dito, isa sila sa pinakamayamang pamilya sa mundo.

Taunang Kita

Bagama't mahirap matukoy ang eksaktong halaga na ginagawa ng may-ari ng Walmart sa isang taon, maliwanag na patuloy na lumalaki nang malaki ang kanilang kayamanan. Ang yaman ng pamilyang Walton ay pangunahing nagmumula sa kanilang pagmamay-ari na stake sa Walmart, na bumubuo ng malalaking dibidendo at capital gains. Ang mga kita na ito, kasama ng iba pang pamumuhunan at pakikipagsapalaran sa negosyo, ay nag-aambag sa kanilang taunang kita.

FAQ

T: Paano maihahambing ang kita ng may-ari ng Walmart sa iba pang mga bilyonaryo?

A: Ang kita ng may-ari ng Walmart ay naglalagay sa kanila sa mga pinakamayayamang indibidwal sa buong mundo, na ang kanilang netong halaga ay patuloy na naranggo sa pinakamataas na antas ng mga bilyonaryo.

T: Nagbabago ba ang kita ng may-ari ng Walmart?

A: Maaaring mag-iba-iba ang kita ng may-ari ng Walmart bawat taon dahil sa mga salik gaya ng mga pagbabago sa performance ng kumpanya, pagbabagu-bago sa stock market, at mga resulta ng pamumuhunan.

T: Mayroon bang anumang mga philanthropic na pagsisikap ng may-ari ng Walmart?

A: Oo, ang pamilyang Walton ay kilala sa kanilang mga philanthropic na pagsisikap. Nagtatag sila ng iba't ibang mga pundasyong pangkawanggawa at mga inisyatiba na naglalayong edukasyon, pagpapanatili ng kapaligiran, at pag-unlad ng komunidad.

Bilang konklusyon, habang ang eksaktong taunang kita ng may-ari ng Walmart ay maaaring mahirap matukoy, ang kanilang kayamanan ay hindi maikakaila na malaki. Ang pagmamay-ari ng pamilyang Walton sa Walmart ay nagtulak sa kanila sa pinakamataas na antas ng pinakamayayamang indibidwal sa mundo, na pinatibay ang kanilang lugar sa mga talaan ng kasaysayan ng retail.