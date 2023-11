By

Magkano ang kinikita ng pamilyang Walmart bawat araw?

Sa larangan ng retail, kakaunti ang mga pangalan na may kasing bigat gaya ng Walmart. Sa malawak nitong network ng mga tindahan at online presence, ang kumpanya ay naging isang global powerhouse. Ngunit naisip mo na ba kung gaano karaming pera ang kinikita ng pamilyang Walmart araw-araw? Suriin natin ang mga numero at magbigay ng kaunting liwanag sa nakakaintriga na paksang ito.

Ang pamilyang Walmart, na madalas na tinatawag na pamilyang Walton, ay isa sa pinakamayayamang pamilya sa mundo. Ang kanilang kapalaran ay pangunahing nagmula sa kanilang pagmamay-ari na stake sa Walmart Inc., ang multinational retail corporation na itinatag ni Sam Walton noong 1962. Ang yaman ng pamilya ay ipinamamahagi sa ilang miyembro, kabilang sina Alice Walton, Jim Walton, at Rob Walton, bukod sa iba pa.

Ayon sa real-time billionaire tracker ng Forbes, ang pinagsamang netong halaga ng pamilyang Walmart ay tinatayang nasa $200 bilyon. Ang nakakagulat na figure na ito ay ginagawa silang isa sa pinakamayamang pamilya sa planeta. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang netong halaga na ito ay hindi katulad ng kanilang pang-araw-araw na kita.

Upang kalkulahin ang kanilang pang-araw-araw na kita, kailangan nating isaalang-alang ang iba't ibang mga kadahilanan tulad ng mga pamumuhunan, mga dibidendo, at iba pang mga mapagkukunan ng kita. Sa kasamaang palad, ang tumpak na impormasyon tungkol sa kanilang pang-araw-araw na kita ay hindi madaling makuha. Gayunpaman, ligtas na ipagpalagay na ang kanilang pang-araw-araw na kita ay malaki, dahil sa laki at kakayahang kumita ng Walmart.

FAQ:

Q: Ano ang net worth?

A: Ang netong halaga ay ang kabuuang halaga ng mga asset ng isang indibidwal o entity na binawasan ng kanilang mga pananagutan. Ito ay isang sukatan ng kayamanan at katayuan sa pananalapi.

T: Paano ipinamamahagi ang kayamanan ng pamilyang Walmart?

A: Ang yaman ng pamilyang Walmart ay ipinamamahagi sa iba't ibang miyembro ng pamilya, na may pinakamalaking bahagi na hawak nina Alice Walton, Jim Walton, at Rob Walton.

T: Mayroon bang iba pang mapagkukunan ng kita para sa pamilyang Walmart?

A: Bagama't ang karamihan ng kanilang kayamanan ay nagmumula sa kanilang pagmamay-ari na stake sa Walmart, ang pamilya ay maaari ding magkaroon ng mga pamumuhunan sa iba pang mga negosyo at asset na nakakakuha ng karagdagang kita.

Bilang konklusyon, bagama't hindi kami makapagbibigay ng eksaktong bilang para sa pang-araw-araw na kita ng pamilyang Walmart, walang alinlangan na malaki ito dahil sa kanilang napakalaking net worth. Habang patuloy na umuunlad ang retail giant, malamang na lumago ang yaman ng pamilya, na nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang isa sa pinakamayamang pamilya sa mundo.