Magkano ang Shingrix sa Walmart?

Kung naghahanap ka upang mabakunahan laban sa shingles, isa sa mga pinaka-epektibo at inirerekomendang bakuna ay Shingrix. Gayunpaman, bago kumuha ng bakuna, mahalagang isaalang-alang ang gastos. Ang Walmart, isa sa pinakamalaking retail chain sa United States, ay nag-aalok ng Shingrix sa mga parmasya nito. Tingnan natin nang mabuti kung magkano ang halaga ng Shingrix sa Walmart at ilang mga madalas itanong na may kaugnayan sa bakuna.

Gastusin ng Shingrix sa Walmart:

Sa [kasalukuyang petsa], ang halaga ng Shingrix sa Walmart ay humigit-kumulang $155 bawat dosis. Ang bakuna ay nangangailangan ng dalawang dosis, kaya ang kabuuang halaga para sa kumpletong kurso ng pagbabakuna ay nasa $310. Mahalagang tandaan na ang mga presyong ito ay maaaring bahagyang mag-iba depende sa lokasyon at anumang patuloy na promosyon o diskwento.

Frequently Asked Questions:

1. Ano ang Shingrix?

Ang Shingrix ay isang bakuna na ginagamit upang maiwasan ang mga shingles, isang masakit na pantal na dulot ng varicella-zoster virus. Ito ay lubos na inirerekomenda para sa mga indibidwal na may edad na 50 at mas matanda, dahil sila ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng shingles.

2. Sinasaklaw ba ng insurance ang Shingrix?

Sinasaklaw ng karamihan sa mga insurance plan ang halaga ng Shingrix, ngunit palaging ipinapayong makipag-ugnayan sa iyong insurance provider para kumpirmahin ang mga detalye ng coverage. Sinasaklaw din ng Medicare Part D ang Shingrix.

3. Mayroon bang anumang pamantayan sa pagiging karapat-dapat para sa pagtanggap ng bakuna sa Shingrix?

Inirerekomenda ang Shingrix para sa mga indibidwal na may edad 50 at mas matanda, hindi alintana kung sila ay nagkaroon ng shingles sa nakaraan o nakatanggap ng mas lumang shingles vaccine, Zostavax.

4. Available ba ang Shingrix nang walang reseta?

Hindi, hindi available ang Shingrix nang walang reseta. Kakailanganin mong kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na maaaring mag-assess ng iyong pagiging karapat-dapat at magbigay ng reseta para sa bakuna.

5. May side effect ba ang Shingrix?

Tulad ng anumang bakuna, ang Shingrix ay maaaring magdulot ng mga side effect. Ang pinakakaraniwang epekto ay kinabibilangan ng pananakit at pamamaga sa lugar ng iniksyon, gayundin ang pagkapagod, pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo, at lagnat. Ang mga side effect na ito ay karaniwang banayad at pansamantala.

Sa konklusyon, kung isinasaalang-alang mo ang pagpapabakuna laban sa shingles, ang Shingrix ay isang lubos na inirerekomendang opsyon. Sa Walmart, ang halaga ng Shingrix ay humigit-kumulang $155 bawat dosis, na humigit-kumulang $310 para sa kumpletong kurso ng pagbabakuna. Tandaan na kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matukoy kung ang Shingrix ay angkop para sa iyo at upang matugunan ang anumang mga alalahanin o tanong na maaaring mayroon ka.