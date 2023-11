Ilang beses ka makakakuha ng COVID?

Habang ang pandemya ng COVID-19 ay patuloy na nakakaapekto sa mga komunidad sa buong mundo, maraming tao ang nag-iisip kung ilang beses sila maaaring makuha ang virus. Sa mga bagong variant na umuusbong at naganap na mga impeksyon, ang pag-unawa sa potensyal para sa maraming impeksyon ay napakahalaga. Suriin natin ang paksang ito at tugunan ang ilang mga madalas itanong.

FAQ:

Q: Maaari ka bang makakuha ng COVID-19 nang higit sa isang beses?

A: Oo, posibleng magkasakit ng COVID-19 nang higit sa isang beses. Bagama't bihira, ang mga muling impeksyon ay naiulat. Gayunpaman, ang kalubhaan ng reinfection ay kadalasang mas banayad kumpara sa unang impeksiyon.

Q: Ano ang breakthrough infection?

A: Ang isang breakthrough na impeksyon ay tumutukoy sa pagkontrata ng COVID-19 pagkatapos ganap na mabakunahan. Ang mga kasong ito sa pangkalahatan ay hindi gaanong malala, na may mga nabakunahang indibidwal na nakakaranas ng mas banayad na mga sintomas o pagiging walang sintomas.

Q: Karaniwan ba ang mga reinfections at breakthrough na impeksyon?

A: Hindi, ang mga reinfections at breakthrough na impeksyon ay medyo bihira. Ang karamihan ng mga indibidwal na nagkaroon ng COVID-19 o nakatanggap ng ganap na pagbabakuna ay protektado laban sa matinding karamdaman at pagpapaospital.

T: Bakit nangyayari ang mga reinfections at breakthrough infection?

A: Maaaring mangyari ang mga muling impeksyon kapag humina ang immune response sa unang impeksyon sa paglipas ng panahon, o kapag may lumabas na bagong variant na umiiwas sa pagkilala ng immune system. Maaaring mangyari ang mga breakthrough na impeksyon dahil sa iba't ibang salik, kabilang ang immune response ng indibidwal, ang pagiging epektibo ng bakuna laban sa mga partikular na variant, o pagkakalantad sa mataas na viral load.

T: Paano ko mababawasan ang panganib ng reinfection o breakthrough infection?

A: Upang mabawasan ang panganib, mahalagang sundin ang mga alituntunin sa kalusugan ng publiko, tulad ng pagpapabakuna, pagsasagawa ng mabuting kalinisan sa kamay, pagsusuot ng mask sa mga mataong lugar, at pagpapanatili ng pisikal na distansya mula sa iba.

Bilang konklusyon, bagama't posibleng magkaroon ng COVID-19 nang higit sa isang beses, ang mga reinfections at breakthrough na impeksyon ay medyo bihira. Ang kalubhaan ng mga kasunod na impeksyon ay kadalasang mas banayad, lalo na para sa mga nabakunahan. Gayunpaman, mahalaga na manatiling mapagbantay at magpatuloy sa pagsunod sa mga inirerekomendang hakbang sa pag-iwas upang mabawasan ang panganib ng impeksyon at maprotektahan ang ating sarili at ang iba mula sa virus.