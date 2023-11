By

Ilang beses mo kayang mahuli ang Covid?

Habang ang pandemya ng Covid-19 ay patuloy na nakakaapekto sa mundo, maraming tao ang nag-iisip kung ilang beses sila maaaring makakuha ng virus. Sa mga bagong variant na umuusbong at kinukuwestiyon ang pagiging epektibo ng bakuna, mahalagang maunawaan ang kasalukuyang pag-unawa sa muling impeksyon sa Covid-19. Tuklasin pa natin ang paksang ito.

Ano ang Covid-19 reinfection?

Ang Covid-19 reinfection ay nangyayari kapag ang isang tao na dati nang naka-recover mula sa virus ay muling nahawaan. Ito ay maaaring mangyari dahil sa paghina ng kaligtasan sa sakit o pagkakalantad sa ibang variant ng virus. Ang muling impeksyon ay isang alalahanin dahil itinataas nito ang mga tanong tungkol sa tagal ng kaligtasan sa sakit at ang bisa ng mga bakuna.

Gaano kadalas ang muling impeksyon sa Covid-19?

Mukhang bihira ang muling impeksyon, ngunit mahirap matukoy ang eksaktong bilang ng mga kaso dahil sa limitadong pagsusuri at pag-uulat. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga rate ng reinfection ay mula 0.1% hanggang 2.2% ng mga kumpirmadong kaso ng Covid-19. Gayunpaman, maaaring mag-iba ang mga bilang na ito depende sa mga salik gaya ng populasyon na pinag-aralan at ang pagkalat ng iba't ibang variant.

Maaari mo bang mahuli ang Covid-19 nang higit sa dalawang beses?

Bagama't may ilang naiulat na mga kaso ng mga indibidwal na nakakaranas ng maraming impeksyon sa Covid-19, napakabihirang nila. Ang immune response na nabuo pagkatapos ng unang impeksyon ay karaniwang nagbibigay ng ilang antas ng proteksyon laban sa mga kasunod na impeksyon. Gayunpaman, ang tagal at lakas ng proteksyong ito ay maaaring mag-iba sa bawat tao.

Ano ang papel na ginagampanan ng mga bakuna sa pagpigil sa muling impeksyon?

Ang mga bakuna ay napatunayang lubos na mabisa sa pagbabawas ng panganib ng malubhang karamdaman at pagpapaospital mula sa Covid-19. Gumaganap din sila ng isang mahalagang papel sa pagpigil sa muling impeksyon. Bagama't maaaring mangyari ang mga breakthrough na impeksiyon sa mga nabakunahang indibidwal, sa pangkalahatan ay mas banayad ang mga ito at mas malamang na magresulta sa malalang resulta.

Konklusyon

Sa konklusyon, habang ang muling impeksyon sa Covid-19 ay posible, ito ay medyo bihira. Ang immune response na nabuo pagkatapos ng isang paunang impeksyon o pagbabakuna ay nagbibigay ng ilang antas ng proteksyon laban sa mga kasunod na impeksyon. Ang mga bakuna ay patuloy na isang mahalagang kasangkapan sa pagpigil sa malubhang karamdaman at pagbabawas ng panganib ng muling impeksyon. Gayunpaman, mahalagang manatiling may kaalaman tungkol sa mga bagong variant at sundin ang mga alituntunin sa pampublikong kalusugan upang mabawasan ang pagkalat ng virus.