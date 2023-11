Ilang anak mayroon ang may-ari ng Walmart?

Sa larangan ng mga retail na higante, ang Walmart ay matagal nang pangalan. Itinatag ni Sam Walton noong 1962, ang kumpanya ay lumago upang maging pinakamalaking retailer sa mundo. Bilang mukha sa likod ng pandaigdigang imperyong ito, maraming tao ang interesado sa personal na buhay ng taong nagsimula ng lahat. Ang isang tanong na madalas lumabas ay: ilang anak si Sam Walton?

Si Sam Walton, ang tagapagtatag ng Walmart, ay may kabuuang apat na anak. Ang kanyang unang anak, si Samuel Robson Walton, ay isinilang noong 1944. Si Rob Walton, bilang siya ay karaniwang kilala, ay may mahalagang papel sa paglago at tagumpay ng Walmart. Naglingkod siya bilang chairman ng kumpanya mula 1992 hanggang 2015, kasunod ng mga yapak ng kanyang ama.

Si John Thomas Walton, ang pangalawang anak ni Sam Walton, ay isinilang noong 1946. Nakalulungkot, si John Walton ay pumanaw sa isang pag-crash ng eroplano noong 2005. Sa kabila ng kanyang hindi napapanahong pagkamatay, ang kanyang epekto sa kumpanya at sa kanyang pamilya ay palaging maaalala.

Si Jim Walton, ang ikatlong anak ni Sam Walton, ay ipinanganak noong 1948. Siya ay kasalukuyang miyembro ng Walmart board of directors at gumaganap ng aktibong papel sa pamamahala ng kumpanya. Kilala sa kanyang pagiging low-key, gumawa si Jim ng makabuluhang kontribusyon sa negosyo ng pamilya.

Ang bunso sa mga anak ni Sam Walton ay si Alice Walton, ipinanganak noong 1949. Bagama't hindi siya direktang nakikibahagi sa pang-araw-araw na operasyon ng Walmart, si Alice ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isang kolektor ng sining at pilantropo. Itinatag niya ang Crystal Bridges Museum of American Art sa Bentonville, Arkansas, na nagpapakita ng kanyang malawak na koleksyon.

FAQ:

Q: May kasama ba sa mga anak ni Sam Walton sa Walmart?

A: Oo, tatlo sa mga anak ni Sam Walton ang nasangkot sa Walmart. Si Rob Walton ay nagsilbi bilang chairman ng kumpanya, si Jim Walton ay isang miyembro ng board of directors, at si Alice Walton ay nakatuon sa kanyang sariling mga pakikipagsapalaran, kabilang ang pagkolekta ng sining at pagkakawanggawa.

Q: Ano ang Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Ang Crystal Bridges Museum of American Art ay isang museo na itinatag ni Alice Walton sa Bentonville, Arkansas. Naglalaman ito ng makabuluhang koleksyon ng sining ng Amerika at isang sikat na atraksyong pangkultura.

Habang nabubuhay ang legacy ni Sam Walton sa pamamagitan ng kanyang mga anak, patuloy na umuunlad ang Walmart bilang isang retail powerhouse. Ang mga kontribusyon ng kanyang mga supling ay walang alinlangan na may mahalagang papel sa paghubog ng tagumpay at epekto ng kumpanya sa mundo ng retail.