Gaano katagal ako dapat mag-quarantine pagkatapos ng isang positibong pagsusuri sa Covid?

Sa gitna ng patuloy na pandemya ng Covid-19, isa sa mga pinakamahalagang tanong na kinakaharap ng mga indibidwal pagkatapos magpositibo sa virus ay kung gaano katagal sila dapat mag-quarantine. Sa layuning pigilan ang karagdagang pagkalat at protektahan ang kalusugan ng iba, mahalagang maunawaan ang inirerekomendang panahon ng kuwarentenas. Suriin natin ang paksang ito at magbigay ng kaunting kalinawan.

Ano ang quarantine?

Ang quarantine ay isang pampublikong panukalang pangkalusugan na naghihiwalay at naghihigpit sa paggalaw ng mga indibidwal na maaaring nalantad sa isang nakakahawang sakit, tulad ng Covid-19, upang maiwasan ang pagkalat nito sa iba. Napakahalaga na sumunod sa mga alituntunin sa kuwarentenas upang mabawasan ang panganib ng pagkalat.

Gaano katagal ako dapat mag-quarantine pagkatapos ng isang positibong pagsusuri sa Covid?

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ang mga indibidwal na nagpositibo para sa Covid-19 ay dapat na ihiwalay ang kanilang sarili sa loob ng hindi bababa sa 10 araw pagkatapos ng simula ng mga sintomas o ang petsa ng kanilang positibong pagsusuri kung mananatili silang asymptomatic. Maaaring pahabain ang panahong ito kung magpapatuloy o lumala ang mga sintomas.

Bakit inirerekomenda ang 10-araw na quarantine?

Ang 10-araw na quarantine period ay batay sa siyentipikong ebidensya na karamihan sa mga indibidwal na may Covid-19 ay hindi na nakakahawa pagkatapos ng panahong ito. Isinasaalang-alang ang incubation period ng virus at ang tagal ng viral shedding, na kung saan ang virus ay maaaring maipasa sa iba.

Paano kung wala akong sintomas?

Kahit na ikaw ay asymptomatic, napakahalaga na mag-quarantine sa loob ng 10 araw pagkatapos ng positibong resulta ng pagsusuri. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring manatiling asymptomatic sa buong kurso ng kanilang impeksyon ngunit maaari pa ring maikalat ang virus sa iba.

Pwede ko bang tapusin ang quarantine ng mas maaga?

Sa ilang partikular na sitwasyon, maaaring paikliin ang quarantine sa 7 araw kung ang indibidwal ay makatanggap ng negatibong resulta ng pagsusuri sa Covid-19 at mananatiling walang sintomas. Gayunpaman, mahalagang kumunsulta sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan o lokal na awtoridad sa kalusugan bago gumawa ng anumang mga desisyon tungkol sa tagal ng kuwarentenas.

Sa konklusyon, ang 10 araw na quarantine period ay inirerekomenda para sa mga indibidwal na nagpositibo sa Covid-19, anuman ang mga sintomas. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning ito, maaari tayong sama-samang mag-ambag sa pagpigil ng virus at protektahan ang kalusugan at kagalingan ng ating mga komunidad. Manatiling ligtas, manatiling may kaalaman, at sama-sama nating lampasan ang pandemyang ito.