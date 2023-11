Gaano katagal ang isang bakuna para sa shingles?



Ang mga shingles, na kilala rin bilang herpes zoster, ay isang masakit na viral infection na dulot ng varicella-zoster virus, ang parehong virus na nagdudulot ng bulutong-tubig. Karaniwang nakakaapekto ito sa mga matatanda at indibidwal na may mahinang immune system. Upang maiwasan ang nakakapanghinang kondisyong ito, may magagamit na bakuna sa shingles. Ngunit gaano katagal ang proteksyon mula sa bakunang ito? Alamin Natin.

Ang shingles vaccine, na kilala rin bilang Zostavax, ay ang unang bakuna na inaprubahan ng US Food and Drug Administration (FDA) upang maiwasan ang shingles. Gayunpaman, noong 2017, isang bago at mas epektibong bakuna na tinatawag na Shingrix ang ipinakilala. Ang Shingrix ay ngayon ang ginustong bakuna na inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para sa pag-iwas sa shingles.

Gaano katagal nagbibigay ng proteksyon ang bakuna sa Shingrix?

Ayon sa CDC, ang bakunang Shingrix ay nagbibigay ng malakas na proteksyon laban sa mga shingle at mga komplikasyon nito. Ipinakita ng mga klinikal na pagsubok na ang bakuna ay higit sa 90% na epektibo sa pagpigil sa mga shingles sa mga indibidwal na may edad 50 at mas matanda. Ang proteksyon na ibinigay ng bakuna sa Shingrix ay tumatagal ng ilang taon, na may mga pag-aaral na nagpapakita na ito ay nananatiling lubos na epektibo sa loob ng hindi bababa sa apat na taon pagkatapos ng pagbabakuna.

Kailangan ba ng booster shot?

Habang ang bakunang Shingrix ay nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon, ang CDC ay nagrerekomenda ng pangalawang dosis upang matiyak ang pinakamataas na bisa. Ang pangalawang dosis ay dapat ibigay dalawa hanggang anim na buwan pagkatapos ng unang dosis. Ang booster shot ay nakakatulong na pahusayin at pahabain ang immune response, na nagbibigay ng patuloy na proteksyon laban sa shingles.

Paano ang mas lumang bakuna, Zostavax?

Ang mas lumang shingles vaccine, Zostavax, ay magagamit pa rin ngunit hindi na ito ang gustong opsyon. Ang Zostavax ay nagbibigay ng proteksyon laban sa shingles sa loob ng halos limang taon, ngunit ang pagiging epektibo nito ay bumababa sa paglipas ng panahon. Kung dati kang nakatanggap ng bakunang Zostavax, inirerekomenda ng CDC ang pagkuha ng bakuna sa Shingrix upang matiyak ang mas mahusay na proteksyon laban sa mga shingle.

Sa konklusyon, ang bakunang Shingrix ay lubos na epektibo sa pagpigil sa mga shingles at mga komplikasyon nito. Sa pangmatagalang proteksyon nito, maaaring matamasa ng mga indibidwal ang kapayapaan ng isip sa loob ng ilang taon pagkatapos ng pagbabakuna. Tandaan na kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matukoy ang pinakamahusay na iskedyul ng pagbabakuna para sa iyo at upang matiyak na matatanggap mo ang pinaka-napapanahong impormasyon tungkol sa pag-iwas sa shingles.

