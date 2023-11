Gaano katagal ang bakuna laban sa trangkaso?

– Habang papalapit ang panahon ng trangkaso, maraming indibidwal ang nag-iisip na magpabakuna upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay mula sa influenza virus. Gayunpaman, ang karaniwang tanong na lumalabas ay, "Gaano katagal ang bakuna laban sa trangkaso?" Ang pag-unawa sa tagal ng proteksyon na ibinibigay ng bakuna laban sa trangkaso ay napakahalaga sa pagtukoy kung kailan magpabakuna at kung gaano kadalas.

Ano ang bakuna laban sa trangkaso?

Ang bakuna laban sa trangkaso, na kilala rin bilang bakuna sa trangkaso, ay isang panukalang pang-iwas na idinisenyo upang protektahan ang mga indibidwal laban sa virus ng trangkaso. Naglalaman ito ng hindi aktibo o humina na mga strain ng virus, na nagpapasigla sa immune system na gumawa ng mga antibodies na lumalaban sa virus.

Gaano katagal nagbibigay ng proteksyon ang bakuna sa trangkaso?

Ang bakuna laban sa trangkaso ay karaniwang nagbibigay ng proteksyon para sa tagal ng isang panahon ng trangkaso, na tumatagal mula taglagas hanggang unang bahagi ng tagsibol. Inirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang pagpapabakuna bago magsimula ang panahon ng trangkaso, dahil tumatagal ng humigit-kumulang dalawang linggo para magkaroon ng immunity ang katawan pagkatapos matanggap ang bakuna.

Bakit kailangang magpabakuna taun-taon?

Ang influenza virus ay patuloy na umuunlad, na may mga bagong strain na umuusbong bawat taon. Samakatuwid, ang bakuna laban sa trangkaso ay ina-update taun-taon upang isama ang pinakakaraniwang mga strain na inaasahang magpapalipat-lipat sa paparating na panahon ng trangkaso. Ang pagpapabakuna bawat taon ay nagsisiguro na ang mga indibidwal ay protektado laban sa pinakabagong mga strain ng virus.

Maaari bang magbigay ng panghabambuhay na kaligtasan sa sakit ang bakuna laban sa trangkaso?

Sa kasamaang palad, ang bakuna laban sa trangkaso ay hindi nagbibigay ng panghabambuhay na kaligtasan sa sakit. Ang mga antibodies na ginawa bilang tugon sa bakuna ay unti-unting bumababa sa paglipas ng panahon, kaya kinakailangan na makatanggap ng bagong bakuna bawat taon upang mapanatili ang pinakamainam na proteksyon.

Sino ang dapat mabakunahan?

Inirerekomenda ng CDC ang taunang pagbabakuna sa trangkaso para sa lahat na may edad na anim na buwan at mas matanda, na may mga bihirang eksepsiyon. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga indibidwal na may mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang komplikasyon mula sa trangkaso, tulad ng maliliit na bata, mga buntis na kababaihan, mga matatanda, at mga indibidwal na may ilang partikular na kondisyong medikal.

Sa konklusyon, ang bakuna sa trangkaso ay nagbibigay ng proteksyon para sa isang panahon ng trangkaso, karaniwang tumatagal mula taglagas hanggang unang bahagi ng tagsibol. Ang taunang pagbabakuna ay kailangan dahil sa pabago-bagong katangian ng influenza virus. Sa pamamagitan ng pagpapabakuna, ang mga indibidwal ay maaaring makabuluhang bawasan ang kanilang panganib na mahawa at magkalat ng trangkaso, na nagpoprotekta sa kanilang sarili at sa mga nakapaligid sa kanila.

FAQ:

T: Maaari bang bigyan ka ng bakuna sa trangkaso ng trangkaso?

A: Hindi, ang bakuna sa trangkaso ay hindi makapagbibigay sa iyo ng trangkaso. Ang bakuna ay naglalaman ng hindi aktibo o mahinang mga strain ng virus, na hindi maaaring magdulot ng sakit.

Q: Gaano kabisa ang bakuna laban sa trangkaso?

A: Ang pagiging epektibo ng bakuna laban sa trangkaso ay nag-iiba-iba bawat taon, depende sa kung gaano ito tumutugma sa mga nagpapalipat-lipat na strain. Gayunpaman, kahit na ang bakuna ay hindi isang perpektong tugma, maaari pa rin nitong bawasan ang kalubhaan ng mga sintomas kung ang isang indibidwal ay nagkaroon ng trangkaso.

Q: Kailan ang pinakamagandang oras para mabakunahan?

A: Inirerekomenda ng CDC na magpabakuna bago magsimula ang panahon ng trangkaso, mas mabuti sa katapusan ng Oktubre. Gayunpaman, hindi pa huli ang lahat upang mabakunahan, dahil ang panahon ng trangkaso ay maaaring tumagal hanggang sa unang bahagi ng tagsibol.

Q: Mayroon bang mga side effect ng bakuna laban sa trangkaso?

A: Ang mga karaniwang side effect ng bakuna laban sa trangkaso ay kinabibilangan ng pananakit sa lugar ng iniksyon, mababang antas ng lagnat, at banayad na pananakit ng katawan. Ang mga malubhang epekto ay bihira.