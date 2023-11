Gaano katagal nananatiling positibo ang COVID sa iyong katawan?

Habang ang pandemya ng COVID-19 ay patuloy na nakakaapekto sa mga komunidad sa buong mundo, maraming tao ang naiwang nagtataka kung gaano katagal maaaring manatiling nakikita ang virus sa kanilang mga katawan. Ang pag-unawa sa tagal ng isang positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 ay mahalaga para sa mga indibidwal, propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, at mga awtoridad sa pampublikong kalusugan. Suriin natin ang paksang ito at tugunan ang ilang mga madalas itanong.

Gaano katagal maaaring matukoy ang COVID-19 sa katawan?

Ang tagal kung kailan maaaring matukoy ang COVID-19 sa katawan ay nag-iiba-iba sa bawat tao. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), karamihan sa mga indibidwal na nahawahan ng virus ay magsusuri ng positibo sa loob ng unang ilang araw pagkatapos ng impeksyon. Gayunpaman, ang virus ay maaaring manatiling nakikita ng hanggang tatlong buwan sa ilang mga kaso, lalo na sa mga indibidwal na may mahinang immune system o sa mga nakakaranas ng matagal na sakit.

Anong mga salik ang nakakaimpluwensya sa tagal ng isang positibong resulta ng pagsusulit?

Maraming salik ang maaaring maka-impluwensya kung gaano katagal ang COVID-19 ay nananatiling nakikita sa katawan. Kabilang dito ang kalubhaan ng impeksyon, ang immune response ng indibidwal, at ang uri ng pagsubok na ginagamit para sa pagtuklas. Ang mga pagsusuri sa PCR, na nakakakita ng genetic na materyal ng virus, sa pangkalahatan ay mas sensitibo at maaaring makakita ng virus sa mas mahabang panahon kumpara sa mabilis na pagsusuri ng antigen, na nakakatuklas ng mga partikular na viral protein.

May makakalat pa ba ng virus pagkatapos magpositibo?

Oo, posible para sa mga indibidwal na maikalat ang virus kahit na pagkatapos ng pagsubok na positibo. Ang pagkakaroon ng viral genetic material ay hindi kinakailangang magpahiwatig na ang tao ay nakakahawa. Gayunpaman, napakahalagang sundin ang patnubay ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at mga awtoridad sa kalusugan ng publiko tungkol sa mga protocol ng paghihiwalay at kuwarentenas upang maiwasan ang potensyal na pagkalat ng virus sa iba.

Kailan masasabing hindi nakakahawa ang isang tao?

Ang pagtukoy kung kailan hindi na nakakahawa ang isang tao ay depende sa iba't ibang salik, kabilang ang mga sintomas, resulta ng pagsusuri, at gabay mula sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Sa pangkalahatan, ang mga indibidwal na may banayad hanggang katamtamang sintomas ng COVID-19 ay maaaring ituring na hindi nakakahawa 10 araw pagkatapos ng pagsisimula ng sintomas, basta't sila ay walang lagnat nang hindi bababa sa 24 na oras nang hindi gumagamit ng mga gamot na pampababa ng lagnat. Gayunpaman, ang mga indibidwal na may malubhang karamdaman o yaong mga immunocompromised ay maaaring mangailangan ng mas mahabang panahon ng paghihiwalay.

Sa konklusyon, ang tagal kung saan ang COVID-19 ay nananatiling nakikita sa katawan ay maaaring mag-iba sa bawat tao. Bagama't ang karamihan sa mga indibidwal ay magiging positibo sa pagsusuri sa loob ng unang ilang araw pagkatapos ng impeksyon, ang virus ay maaaring tumagal ng hanggang tatlong buwan sa ilang mga kaso. Mahalagang sundin ang patnubay ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at mga awtoridad sa kalusugan ng publiko upang maiwasan ang pagkalat ng virus, kahit na matapos ang pagsusuring positibo. Manatiling may kaalaman, manatiling ligtas, at patuloy na unahin ang iyong kalusugan at ang kapakanan ng mga nasa paligid mo.