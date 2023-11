Kumusta ang pananalapi ng Walmart?

Ang Walmart, ang multinasyunal na retail na korporasyon, ay naging isang nangingibabaw na puwersa sa industriya ng tingi sa loob ng mga dekada. Bilang isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa mundo, natural na magtaka kung ano ang kalagayan ng Walmart sa pananalapi. Tingnan natin ang pinansiyal na pagganap ng kumpanya at suriin ang ilang mga madalas itanong.

Pinansyal na Pagganap:

Ang pinansiyal na pagganap ng Walmart ay naging matatag sa mga nakaraang taon. Sa pinakahuling taon ng pananalapi nito, iniulat ng kumpanya ang kabuuang kita na $559 bilyon, isang pagtaas ng 6.7% kumpara sa nakaraang taon. Ang paglago na ito ay maaaring maiugnay sa iba't ibang salik, kabilang ang malakas na benta sa e-commerce at tumaas na trapiko sa kanilang mga pisikal na tindahan.

Higit pa rito, ang netong kita ng Walmart para sa taon ay umabot sa $14.9 bilyon, na nagpapakita ng kakayahang makabuo ng malaking kita. Ang pare-parehong tagumpay sa pananalapi ng kumpanya ay maaaring maiugnay sa malawak nitong hanay ng produkto, mapagkumpitensyang pagpepresyo, at mahusay na pamamahala ng supply chain.

Frequently Asked Questions:

1. Ano ang market capitalization ng Walmart?

Ang market capitalization ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng mga natitirang bahagi ng stock ng isang kumpanya. Sa [petsa], ang market capitalization ng Walmart ay umabot sa humigit-kumulang $400 bilyon, na ginagawa itong isa sa mga pinakamahalagang kumpanya sa buong mundo.

2. Ilang tindahan mayroon ang Walmart?

Ang Walmart ay nagpapatakbo ng malawak na network ng mga tindahan sa buong mundo. Sa [petsa], ang kumpanya ay may mahigit 11,500 na tindahan sa 27 bansa, kabilang ang home market nito, ang Estados Unidos.

3. Paano gumanap ang e-commerce na negosyo ng Walmart?

Ang Walmart ay gumawa ng mga makabuluhang hakbang sa pagpapalawak ng presensya nito sa e-commerce. Sa pagkuha ng online retailer na Jet.com noong 2016, ang kumpanya ay namuhunan nang malaki sa online platform nito. Sa mga nakalipas na taon, ang mga benta ng e-commerce ng Walmart ay nakaranas ng malaking paglago, na may 79% na pagtaas sa pinakahuling taon ng pananalapi.

4. Ano ang epekto ng COVID-19 sa pananalapi ng Walmart?

Ang pandemya ng COVID-19 ay may parehong positibo at negatibong epekto sa pananalapi ng Walmart. Bagama't nakaranas ang kumpanya ng tumaas na pangangailangan para sa mga mahahalagang bagay at groceries, nahaharap din ito sa mga karagdagang gastos na may kaugnayan sa mga hakbang sa kaligtasan at pagkagambala sa supply chain. Sa pangkalahatan, nanatiling matatag ang pagganap sa pananalapi ng Walmart sa mapanghamong panahong ito.

Sa konklusyon, ang Walmart ay patuloy na umuunlad sa pananalapi, na may kahanga-hangang paglaki ng kita at kakayahang kumita. Ang kakayahang umangkop sa pagbabago ng mga kagustuhan ng consumer at mamuhunan sa e-commerce ay nag-ambag sa tagumpay nito. Habang umuunlad ang retail landscape, walang alinlangang mananatiling pangunahing lugar ng interes ang pagganap ng pananalapi ng Walmart para sa mga mamumuhunan at mga tagamasid sa industriya.