Paano mo tatanggalin ang mga hindi matatanggal na apps sa Samsung?

Ang mga hindi matatanggal na app ay maaaring maging isang istorbo sa anumang smartphone, kabilang ang mga Samsung device. Ang mga paunang naka-install na application na ito, na kilala rin bilang bloatware, ay madalas na kumukuha ng mahalagang espasyo sa imbakan at hindi madaling maalis. Gayunpaman, may ilang paraan na maaari mong subukang tanggalin ang mga matigas na app na ito at bawiin ang storage ng iyong device.

Ang isang pagpipilian ay upang huwag paganahin ang app. Ang pag-disable sa isang app ay talagang nagtatago nito mula sa app drawer ng iyong device at pinipigilan itong tumakbo sa background. Upang i-disable ang isang app sa isang Samsung device, pumunta sa Mga Setting, pagkatapos ay Apps, at piliin ang app na gusto mong i-disable. Mula doon, i-tap ang button na I-disable. Tandaan na ang hindi pagpapagana ng app ay maaaring maging sanhi ng ilang feature o functionality na maging hindi available.

Kung hindi sapat ang pag-disable sa app, maaari mong subukang gumamit ng third-party na app para i-uninstall ito. Mayroong ilang mga app na available sa Google Play Store na nagsasabing kayang tanggalin ang bloatware. Ang mga app na ito ay madalas na nangangailangan ng root access, na nangangahulugang kailangan mong magkaroon ng mga administratibong pribilehiyo sa iyong device. Gayunpaman, ang pag-rooting sa iyong device ay maaaring magpawalang-bisa sa iyong warranty at maaaring magdulot ng iba pang mga isyu, kaya magpatuloy nang may pag-iingat.

Ang isa pang paraan upang tanggalin ang mga hindi matatanggal na app ay sa pamamagitan ng paggamit ng Android Debug Bridge (ADB). Ang ADB ay isang command-line tool na nagbibigay-daan sa iyong makipag-ugnayan sa iyong Android device mula sa isang computer. Sa pamamagitan ng pagkonekta ng iyong Samsung device sa isang computer at paggamit ng mga ADB command, maaari mong i-uninstall ang mga system app na kung hindi man ay hindi naaalis. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng ilang teknikal na kaalaman at maaaring mapanganib kung hindi gagawin nang tama, kaya inirerekomenda ito para sa mga advanced na user.

FAQ:

Q: Ano ang mga hindi matatanggal na app?

A: Ang mga hindi matatanggal na app, na kilala rin bilang bloatware, ay mga paunang naka-install na application sa mga smartphone na hindi madaling maalis sa pamamagitan ng regular na paraan.

T: Bakit ko gustong tanggalin ang mga hindi matatanggal na app?

A: Ang mga hindi matatanggal na app ay madalas na kumukuha ng espasyo sa storage at maaaring tumakbo sa background, na posibleng makaapekto sa performance ng device. Ang pag-alis sa mga ito ay maaaring magbakante ng espasyo at mapabuti ang pangkalahatang paggana.

Q: Maaari ko bang tanggalin ang hindi matatanggal na apps nang hindi na-rooting ang aking Samsung device?

A: Ang hindi pagpapagana sa app ay ang pinakamadaling paraan upang "tanggalin" ang isang hindi matatanggal na app nang hindi nag-rooting. Gayunpaman, ang ganap na pag-alis sa app ay maaaring mangailangan ng root access o paggamit ng mga advanced na pamamaraan tulad ng ADB.

T: Ligtas bang i-root ang aking Samsung device?

A: Ang pag-root ng iyong device ay maaaring magpawalang-bisa sa iyong warranty at maaaring magdulot ng mga isyu sa seguridad o katatagan. Inirerekomenda na masusing pagsasaliksik sa mga panganib at benepisyo bago magpatuloy sa pag-rooting.

Bilang konklusyon, habang ang pagtanggal ng mga hindi matatanggal na app sa mga Samsung device ay maaaring maging mahirap, may mga paraan na magagamit upang mabawi ang storage ng iyong device. Hindi pinapagana ang app, paggamit ng mga third-party na app, o paggamit ng mga ADB command, mahalagang timbangin ang mga panganib at benepisyo bago subukan ang alinman sa mga pamamaraang ito.