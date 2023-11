Paano mo suriin kung ano ang tumatakbo sa background?

Sa mabilis na digital na mundo ngayon, karaniwan na para sa aming mga device na magkaroon ng maraming application na tumatakbo nang sabay-sabay sa background. Bagama't maaari itong maging maginhawa, maaari rin itong humantong sa mga isyu sa pagganap o kahit na mga alalahanin sa privacy. Kaya, paano mo masusuri kung ano ang tumatakbo sa background sa iyong device? Alamin Natin.

Sinusuri ang mga tumatakbong proseso sa Windows:

Sa Windows, maaari mong gamitin ang Task Manager upang makita kung anong mga proseso ang tumatakbo sa background. Pindutin lamang ang Ctrl+Shift+Esc o i-right click sa taskbar at piliin ang “Task Manager.” Sa window ng Task Manager, mag-navigate sa tab na "Mga Proseso" o "Mga Detalye" upang tingnan ang listahan ng mga tumatakbong proseso. Dito, matutukoy mo ang mga application na gutom sa mapagkukunan o anumang kahina-hinalang aktibidad.

Sinusuri ang mga tumatakbong proseso sa macOS:

Sa macOS, maaari mong gamitin ang Activity Monitor upang suriin ang mga tumatakbong proseso. Upang ma-access ito, buksan ang folder na "Applications", pagkatapos ay pumunta sa "Utilities" at ilunsad ang "Activity Monitor." Sa window ng Activity Monitor, mag-click sa tab na "CPU" o "Memory" upang makita ang listahan ng mga aktibong proseso. Nagbibigay-daan ito sa iyong subaybayan ang paggamit ng mapagkukunan at tukuyin ang anumang mga potensyal na isyu.

Sinusuri ang mga tumatakbong proseso sa Android:

Sa mga Android device, maaaring mag-iba ang proseso depende sa custom na interface ng manufacturer. Gayunpaman, karamihan sa mga Android device ay may built-in na "Mga Setting" na app. Buksan ang "Mga Setting" na app, pagkatapos ay mag-navigate sa "Mga App" o "Mga Application." Dito, makikita mo ang isang listahan ng lahat ng naka-install na app, kabilang ang mga tumatakbo sa background. Mag-tap sa isang app para tingnan ang mga detalye nito at pilitin itong ihinto kung kinakailangan.

Sinusuri ang mga tumatakbong proseso sa iOS:

Sa mga iOS device, hindi mo direktang matitingnan ang mga tumatakbong proseso tulad ng sa ibang mga platform. Gayunpaman, maaari mong tingnan kung aling mga app ang naging aktibo kamakailan. I-double click ang home button (o mag-swipe pataas mula sa ibaba sa mga device na walang home button) para ma-access ang app switcher. Dito, makikita mo ang isang listahan ng mga kamakailang ginamit na app, na nagsasaad kung alin ang mga malamang na tumatakbo sa background.

Mga Madalas na Itanong (FAQ):

Q: Ano ang mga proseso sa background?

A: Ang mga proseso sa background ay tumutukoy sa mga application o gawain na tumatakbo sa iyong device nang hindi aktibong ginagamit o nakikita sa screen. Maaaring kabilang sa mga ito ang mga proseso ng system, mga app na tumatakbo sa background, o mga serbisyong patuloy na gumagana kahit na hindi mo aktibong ginagamit ang mga ito.

Q: Bakit ko dapat tingnan kung ano ang tumatakbo sa background?

A: Ang pagsuri sa mga tumatakbong proseso ay makakatulong sa iyong matukoy ang mga app na masinsinang mapagkukunan na maaaring nagpapabagal sa iyong device o nakakaubos ng baterya nito. Makakatulong din ito sa iyong matiyak na walang mga kahina-hinala o hindi gustong app na tumatakbo sa background, na posibleng makompromiso ang iyong privacy o seguridad.

T: Maaari ko bang ihinto ang lahat ng proseso sa background?

A: Bagama't maaari mong ihinto ang ilang proseso sa background, mahalagang tandaan na ang ilang partikular na proseso ng system ay kinakailangan para gumana nang maayos ang iyong device. Ang paghinto sa mahahalagang proseso ay maaaring magdulot ng kawalang-tatag o makagambala sa normal na operasyon ng iyong device. Inirerekomenda na ihinto lamang ang mga prosesong pamilyar sa iyo o ang mga nagdudulot ng mga isyu.

Bilang konklusyon, ang pagkakaroon ng kamalayan sa kung ano ang tumatakbo sa background sa iyong device ay makakatulong sa iyong i-optimize ang pagganap nito at matiyak ang iyong privacy at seguridad. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga naaangkop na tool at pagsunod sa mga hakbang na nakabalangkas sa itaas, madali mong masusuri at mapapamahalaan ang mga tumatakbong proseso sa iba't ibang platform.