Paano ko makikita ang lahat ng tumatakbong app sa aking iPhone?

Sa mabilis na digital na mundo ngayon, ang mga smartphone ay naging mahalagang bahagi ng ating buhay. Sa napakaraming app na available sa aming mga kamay, madaling mawalan ng track kung ano ang tumatakbo sa background sa aming mga iPhone. Kung naghahanap ka man upang isara ang isang app na nakakaubos ng iyong baterya o gusto mo lang malaman kung ano ang kasalukuyang aktibo, ang pag-alam kung paano tingnan ang lahat ng tumatakbong app sa iyong iPhone ay maaaring maging madaling gamitin. Narito ang isang sunud-sunod na gabay upang matulungan kang manatiling may kontrol sa iyong device.

Hakbang 1: I-unlock ang iyong iPhone at mag-navigate sa home screen.

Hakbang 2: I-double click ang home button. Ilalabas ng pagkilos na ito ang app switcher, na nagpapakita ng lahat ng app na kasalukuyang tumatakbo sa background.

Hakbang 3: Mag-swipe pakaliwa o pakanan upang mag-browse sa iba't ibang mga card ng app. Ang bawat card ay kumakatawan sa isang tumatakbong app.

Hakbang 4: Upang isara ang isang app, i-swipe ito pataas at i-off ang screen. Pipilitin ng pagkilos na ito ang app na umalis at alisin ito sa listahan ng mga tumatakbong app.

Mahalagang tandaan na ang mga app na sapilitang huminto ay dapat na karaniwang nakalaan para sa mga layunin ng pag-troubleshoot o kapag ang isang app ay naging hindi tumutugon. Ang iOS ay idinisenyo upang pamahalaan ang aktibidad ng app nang mahusay, at ang puwersang pagtigil sa mga app nang walang pinipili ay maaaring hindi kinakailangang mapabuti ang pagganap o buhay ng baterya.

Mga Madalas na Itanong (FAQ):

Q: Ano ang ibig sabihin kapag tumatakbo ang isang app sa background?

A: Kapag ang isang app ay tumatakbo sa background, nangangahulugan ito na ito ay aktibo pa rin at gumagamit ng mga mapagkukunan ng system, kahit na hindi mo ito aktibong ginagamit. Nagbibigay-daan ito sa mga app na magsagawa ng mga gawain tulad ng paglalaro ng musika, pag-update ng iyong lokasyon, o pagtanggap ng mga notification.

T: Maaari ko bang makita ang lahat ng tumatakbong app sa mga mas bagong modelo ng iPhone nang walang home button?

A: Oo, sa mga mas bagong modelo ng iPhone na walang home button (tulad ng iPhone X at mas bago), maaari mong tingnan ang lahat ng tumatakbong app sa pamamagitan ng pag-swipe pataas mula sa ibaba ng screen at pag-pause sa gitna ng screen. Ilalabas ng pagkilos na ito ang app switcher.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga simpleng hakbang na ito, madali mong masusubaybayan ang lahat ng app na tumatakbo sa iyong iPhone. Tandaang gamitin ang app switcher nang may pananagutan at pilitin lang na huminto sa mga app kung kinakailangan. Manatiling may kontrol sa iyong device at mag-enjoy ng mas maayos na karanasan ng user.