Paano ko permanenteng ihihinto ang paggana ng mga app sa background?

Napansin mo na ba na kahit na pagkatapos isara ang isang app sa iyong smartphone, patuloy itong tumatakbo sa background, nakakaubos ng mahalagang buhay ng baterya at nagpapabagal sa iyong device? Kung pagod ka na sa abala na ito, mayroon kaming ilang tip upang matulungan kang permanenteng ihinto ang paggana ng mga app sa background.

Una, unawain natin kung ano ang ibig sabihin ng paggana ng isang app sa background. Kapag nagbukas ka ng app sa iyong device, nananatili itong aktibo kahit na lumipat ka sa ibang app o ni-lock ang iyong screen. Nagbibigay-daan ito sa mga app na magsagawa ng mga gawain gaya ng pagtanggap ng mga notification, pag-update ng data, o paglalaro ng musika. Bagama't maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa ilang partikular na app, maaari rin nitong maubusan ang iyong baterya at maapektuhan ang pagganap ng iyong device.

Upang ihinto ang paggana ng mga app sa background, maaari mong sundin ang mga hakbang na ito:

1. Sa mga Android device:

– Pumunta sa “Mga Setting” at piliin ang “Mga App” o “Mga Application.”

– Piliin ang app na gusto mong pamahalaan at i-tap ito.

– Hanapin ang opsyong “Baterya” o “Pag-optimize ng baterya”.

– Piliin ang “Huwag i-optimize” o “I-optimize ang paggamit ng baterya” at i-disable ito para sa napiling app.

2. Sa mga iOS device:

– Pumunta sa “Mga Setting” at piliin ang “General.”

– I-tap ang “Background App Refresh.”

– I-disable ang toggle switch para sa app na gusto mong ihinto sa pagtakbo sa background.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, mapipigilan mong tumakbo ang mga app sa background at mapangalagaan ang mga mapagkukunan ng iyong device. Gayunpaman, tandaan na maaaring mangailangan pa rin ng aktibidad sa background ang ilang app upang gumana nang maayos, gaya ng mga app sa pagmemensahe o nabigasyon.

FAQ:

T: Maaapektuhan ba ng pagtigil sa paggana ng mga app sa background ang kanilang functionality?

A: Sa karamihan ng mga kaso, ang paghinto sa paggana ng mga app sa background ay hindi makakaapekto sa kanilang pangunahing pagpapagana. Gayunpaman, maaaring mangailangan ng aktibidad sa background ang ilang partikular na app para gumana nang maayos ang mga partikular na feature.

T: Maaari ko bang pigilan ang lahat ng app na tumakbo sa background nang sabay-sabay?

A: Sa kasamaang palad, walang unibersal na setting upang ihinto ang lahat ng mga app na tumakbo sa background nang sabay-sabay. Kakailanganin mong indibidwal na pamahalaan ang mga setting ng aktibidad sa background ng bawat app.

T: Mapapabuti ba ng pagpapahinto sa paggana ng mga app sa background ang pagganap ng aking device?

A: Oo, ang paghinto ng mga hindi kinakailangang app sa pagtakbo sa background ay maaaring mapabuti ang pagganap ng iyong device sa pamamagitan ng pagbabawas ng paggamit ng mapagkukunan at pagpapalaya ng memorya.

Sa konklusyon, ang pagkontrol sa kung aling mga app ang tumatakbo sa background ay maaaring makabuluhang mapahusay ang iyong karanasan sa smartphone. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ibinigay, maaari mong permanenteng ihinto ang paggana ng mga app sa background, pagtitipid ng buhay ng baterya at pagpapabuti ng pangkalahatang pagganap.