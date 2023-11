By

Paano ko maaalis ang mga hindi gustong app sa aking Android phone?

Kung isa kang user ng Android, maaaring nakita mo ang iyong sarili na may kalat na drawer ng app, na puno ng mga app na hindi mo na ginagamit o kahit kailan ay hindi mo na gusto. Sa kabutihang palad, ang pag-alis ng mga hindi gustong app mula sa iyong Android phone ay medyo simpleng proseso. Narito ang isang sunud-sunod na gabay upang matulungan kang i-declutter ang iyong device at mabawi ang mahalagang espasyo sa storage.

1. Kilalanin ang mga hindi gustong app: Magsimula sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga app na gusto mong alisin. Ang mga ito ay maaaring mga paunang naka-install na app na kasama ng iyong telepono o mga app na na-download mo ngunit hindi na kailangan. Makakahanap ka ng listahan ng lahat ng iyong naka-install na app sa pamamagitan ng pagpunta sa mga setting ng iyong telepono at pagpili sa opsyong “Apps” o “Applications”.

2. I-uninstall sa pamamagitan ng mga setting: Kapag natukoy mo na ang mga hindi gustong app, bumalik sa listahan ng app at i-tap ang app na gusto mong alisin. Dadalhin ka nito sa page ng mga setting ng app. Hanapin ang button na "I-uninstall" o "Alisin" at i-tap ito. Kumpirmahin ang iyong pagkilos kapag na-prompt, at maa-uninstall ang app sa iyong device.

3. I-uninstall sa pamamagitan ng app drawer: Bilang kahalili, maaari mo ring i-uninstall ang mga app nang direkta mula sa iyong drawer ng app. Buksan ang drawer ng app sa pamamagitan ng pag-swipe pataas o pababa sa iyong home screen, pagkatapos ay hanapin ang app na gusto mong alisin. Pindutin nang matagal ang icon ng app hanggang sa lumabas ang isang menu, pagkatapos ay i-drag ang app sa opsyong "I-uninstall" o "Alisin".

FAQ:

T: Maaari ko bang i-uninstall ang mga paunang naka-install na app?

A: Bagama't maaaring ma-uninstall ang ilang mga paunang naka-install na app, maaaring payagan ka lang ng iba na huwag paganahin ang mga ito. Ang pag-disable sa isang app ay mag-aalis nito sa iyong app drawer at mapipigilan ito sa paggana, ngunit sasakupin pa rin nito ang storage space sa iyong device.

T: Paano kung hindi ko sinasadyang ma-uninstall ang isang app?

A: Huwag kang mag-alala! Kung hindi mo sinasadyang na-uninstall ang isang app, maaari mo itong muling i-install anumang oras mula sa Google Play Store o anumang iba pang pinagkakatiwalaang pinagmulan.

T: Maaari ko bang muling i-install ang isang app na na-uninstall ko dati?

A: Oo, maaari mong i-install muli ang anumang app na na-uninstall mo hangga't available pa rin ito sa app store o mayroon kang backup ng APK file ng app.

Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga simpleng hakbang na ito, madali mong maaalis ang mga hindi gustong app mula sa iyong Android phone, magpapalaya ng espasyo sa storage at mag-streamline ng iyong device. Kaya, sige at i-declutter ang iyong telepono upang lumikha ng mas organisado at mahusay na karanasan sa mobile.