Paano ko mahahanap at tatanggalin ang mga nakatagong app sa Windows 10?

Sa digital age ngayon, ang ating mga computer ay puno ng iba't ibang mga application na tumutulong sa atin sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, maaaring may mga pagkakataon na hindi namin sinasadyang nag-install ng mga nakatagong app sa aming mga Windows 10 system. Maaaring kumonsumo ng mahahalagang mapagkukunan ng system ang mga nakatagong app na ito at makompromiso ang aming privacy. Kaya, paano natin mahahanap at matatanggal ang mga nakatagong app na ito? Tuklasin natin ang ilang paraan upang matugunan ang isyung ito.

Paghahanap ng mga nakatagong app:

Upang tumuklas ng mga nakatagong app sa iyong Windows 10 computer, maaari mong sundin ang mga hakbang na ito:

1. Buksan ang Start menu at mag-click sa "Mga Setting."

2. Sa window ng Mga Setting, piliin ang “Apps.”

3. Sa ilalim ng seksyong Mga App at feature, i-click muli ang “Apps at features”.

4. Mag-scroll sa listahan ng mga naka-install na app at hanapin ang anumang kahina-hinala o hindi pamilyar na mga application.

Pagtanggal ng mga nakatagong app:

Kapag natukoy mo na ang isang nakatagong app, maaari kang magpatuloy sa pagtanggal nito:

1. Mag-right-click sa app na gusto mong alisin at piliin ang “I-uninstall.”

2. Sundin ang mga tagubilin sa screen upang makumpleto ang proseso ng pag-uninstall.

Mga Madalas na Itanong (FAQ):

Q: Ano ang mga nakatagong app?

A: Ang mga nakatagong app ay mga software application na naka-install sa isang computer ngunit hindi madaling makita o ma-access ng user.

T: Paano nakakaapekto ang mga nakatagong app sa aking computer?

A: Maaaring kumonsumo ng mga mapagkukunan ng system ang mga nakatagong app, pabagalin ang iyong computer, at posibleng makompromiso ang iyong privacy at seguridad.

Q: Maaari bang makapinsala ang mga nakatagong app?

A: Bagama't hindi lahat ng nakatagong app ay nakakapinsala, ang ilan ay maaaring naglalaman ng malware o spyware na maaaring magdulot ng pinsala sa iyong computer o makompromiso ang iyong personal na impormasyon.

T: Paano ko mapipigilan ang pag-install ng mga nakatagong app?

A: Upang maiwasang mai-install ang mga nakatagong app, mahalagang mag-download lamang ng software mula sa mga pinagkakatiwalaang source at regular na i-update ang iyong antivirus software.

Sa konklusyon, ang paghahanap at pagtanggal ng mga nakatagong app sa Windows 10 ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng isang secure at mahusay na computer system. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na nakabalangkas sa itaas, maaari mong matiyak na ang iyong computer ay mananatiling libre mula sa mga hindi kanais-nais at potensyal na nakakapinsalang mga application. Manatiling mapagbantay at regular na suriin ang iyong mga naka-install na app upang mapanatiling maayos ang iyong system.