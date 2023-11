Paano ko tatanggalin ang mga hindi gustong na-preinstall na app sa Android?

Sa digital age ngayon, naging mahalagang bahagi na ng ating buhay ang mga smartphone. Nagbibigay-daan sila sa amin na manatiling konektado, mag-access ng impormasyon, at magsagawa ng iba't ibang gawain sa ilang pag-tap lang. Gayunpaman, ang isang karaniwang pagkabigo na kinakaharap ng maraming user ng Android ay ang pagkakaroon ng mga hindi gustong naka-preinstall na app sa kanilang mga device. Ang mga app na ito, na kilala rin bilang bloatware, ay madalas na kumukuha ng mahalagang espasyo sa imbakan at maaaring maging isang istorbo upang harapin. Kaya, paano mo mapupuksa ang mga ito?

Pag-unawa sa Bloatware: Ang Bloatware ay tumutukoy sa mga naka-preinstall na app na kasama ng iyong Android device. Ang mga app na ito ay karaniwang ini-install ng manufacturer ng device o ng mobile carrier at hindi maa-uninstall sa pamamagitan ng mga karaniwang pamamaraan.

Pag-uninstall ng Bloatware: Bagama't hindi mo ganap na maaalis ang bloatware sa iyong device nang hindi ito na-rooting (na maaaring magpawalang-bisa sa iyong warranty at posibleng magdulot ng iba pang mga isyu), may mga paraan upang i-disable o itago ang mga hindi gustong app na ito. Upang gawin ito, pumunta sa mga setting ng iyong device, piliin ang “Apps” o “Applications,” at pagkatapos ay piliin ang app na gusto mong i-disable. Mula doon, maaari mong i-tap ang button na "Huwag paganahin" o "I-off" upang pigilan ang paggana ng app at alisin ito sa iyong drawer ng app.

FAQ:

T: Maaari ko bang ganap na alisin ang bloatware sa aking Android device?

A: Maliban kung na-root mo ang iyong device, hindi mo ganap na maaalis ang bloatware. Gayunpaman, maaari mong i-disable o itago ang mga app na ito upang magbakante ng espasyo sa storage at pigilan ang mga ito sa pagtakbo.

T: Makakaapekto ba ang hindi pagpapagana ng bloatware sa pagganap ng aking device?

A: Ang hindi pagpapagana ng bloatware ay hindi dapat magkaroon ng malaking epekto sa pagganap ng iyong device. Sa katunayan, maaari pa itong mapabuti ang pagganap sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga mapagkukunan ng system.

T: Maaari ko bang muling i-install ang mga hindi pinaganang app?

A: Oo, maaari mong muling i-install ang mga na-disable na app sa pamamagitan ng pagpunta sa Google Play Store at paghahanap sa app. Mula doon, maaari mong i-download at i-install itong muli.

Bilang konklusyon, bagama't maaaring hindi mo ganap na maalis ang mga hindi gustong na-preinstall na app mula sa iyong Android device, maaari mong i-disable o itago ang mga ito upang mabawi ang espasyo ng storage at mapabuti ang performance. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga simpleng hakbang na nabanggit sa itaas, maaari mong kontrolin ang iyong device at i-customize ito ayon sa iyong mga kagustuhan.