Gaano kadalas ang Guillain Barre pagkatapos ng bakuna sa Shingrix?

Sa mga nakalipas na taon, ang bakunang Shingrix ay naging popular bilang isang epektibong hakbang sa pag-iwas laban sa mga shingles, isang masakit at nakakapanghinang kondisyon na dulot ng varicella-zoster virus. Gayunpaman, ang mga alalahanin ay itinaas tungkol sa isang potensyal na link sa pagitan ng bakuna ng Shingrix at Guillain Barre syndrome (GBS), isang bihirang neurological disorder. Suriin natin ang paksa at tuklasin ang mga katotohanan.

Ang GBS ay isang kondisyon kung saan ang immune system ng katawan ay nagkakamali sa pag-atake sa peripheral nerves, na humahantong sa panghihina ng kalamnan at, sa malalang kaso, paralisis. Bagama't hindi alam ang eksaktong dahilan ng GBS, madalas itong nauuna ng impeksyon, kabilang ang mga sakit na viral o bacterial. Habang ang panganib na magkaroon ng GBS pagkatapos ng anumang pagbabakuna ay napakababa, ito ay naobserbahan bilang isang potensyal na epekto ng ilang mga bakuna.

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ang insidente ng GBS pagkatapos ng bakuna sa Shingrix ay tinatayang nasa 1 hanggang 2 kaso bawat milyong dosis na ibinibigay. Ang panganib na ito ay kapansin-pansing mas mababa kaysa sa panganib na magkaroon ng GBS pagkatapos ng isang natural na impeksyon sa shingles, na tinatayang nasa 1 sa 3,000 kaso.

FAQ:

Q: Ano ang mga sintomas ng Guillain Barre syndrome?

A: Ang mga sintomas ng GBS ay kadalasang nagsisimula sa panghihina at pangingilig sa mga binti at maaaring umunlad sa panghihina ng kalamnan o paralisis. Maaari rin itong makaapekto sa itaas na katawan, mukha, at mga kalamnan sa paghinga.

T: Pareho ba ang panganib ng GBS para sa lahat ng bakuna?

A: Hindi, ang panganib ng GBS ay nag-iiba depende sa bakuna. Ang ilang mga bakuna, tulad ng pana-panahong bakuna sa trangkaso, ay nauugnay sa bahagyang tumaas na panganib ng GBS, habang ang iba ay hindi nagpakita ng anumang makabuluhang kaugnayan.

T: Dapat ba akong mag-alala tungkol sa pagkuha ng bakuna sa Shingrix?

A: Ang panganib na magkaroon ng GBS pagkatapos ng bakuna sa Shingrix ay napakababa. Ang mga benepisyo ng pagbabakuna sa pag-iwas sa shingles at ang mga komplikasyon nito ay higit na mas malaki kaysa sa mga potensyal na panganib. Laging ipinapayong kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang makagawa ng matalinong desisyon batay sa iyong indibidwal na mga kalagayan sa kalusugan.

Sa konklusyon, habang may kaunting panganib na magkaroon ng Guillain Barre syndrome pagkatapos matanggap ang bakuna sa Shingrix, ang insidente ay mas mababa kaysa sa panganib na nauugnay sa isang natural na impeksyon sa shingles. Ang pagbabakuna ay nananatiling isang mahalagang kasangkapan sa pagpigil sa mga shingle at mga komplikasyon nito, at ang mga benepisyo ng bakuna sa Shingrix ay mas malaki kaysa sa mga potensyal na panganib.